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المومني: نمضي بثبات بقيادة الملك على درب التحديث والبناء

منذ 25 ثانية
المومني: نمضي بثبات بقيادة الملك على درب التحديث والبناء

وطنا اليوم:قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، إنه في يوم الوفاء والبيعة، نستذكر جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، الذي كرّس حياته لخدمة الأردن وشعبه والأمتين العربية والإسلامية.
وأضاف في منشور على عسابه الرسمي عبر “اكس” “ونمضي بثبات بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، على درب التحديث والبناء”.
ويحيي الأردنيون يوم 7 شباط الذكرى السادسة والعشرين ليوم الوفاء والبيعة، ذكرى رحيل المغفور له، بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيّب الله ثراه، وتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، ملكا للمملكة الأردنية الهاشمية.


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