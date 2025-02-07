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مشاورات لعقد قمة عربية طارئة اواخر شباط

منذ 14 ثانية
مشاورات لعقد قمة عربية طارئة اواخر شباط

وطنا اليوم:كشفت مصادر، عن توجه لعقد قمة عربية غير عادية “طارئة”، أواخر شباط الحالي في العاصمة المصرية القاهرة برئاسة البحرين بصفتها رئيسة الدورة الحالية للقمة العربية.
وقالت مصادر دبلوماسية عربية، الخميس، إنّ مصر تعقد حاليا مشاورات مع الدول العربية بشأن عقد القمة الطارئة؛ لبحث آخر المستجدات المتعلقة “بتهجير الفلسطينيين” الذي سيهدد استقرار المنطقة ويزيد من معاناتهم، وفق المملكة.
وأضافت أن الهدف من القمة التوافق على إجماع عربي حول رفض “تهجير الفلسطينيين من وطنهم” وتوحيد الصف العربي لمواجهة محاولات تهجيرهم، مشددا على الوقوف بحزم أمام هذه المخططات التي تستهدف القضية الفلسطينية.
واعتبرت المصادر أن انعقاد القمة خطوة “مهمة” لتوحيد الجهود العربية لمواجهة أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو المساس بحقوقهم.


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