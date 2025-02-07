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تحرير عنصرين من القوات السورية خُطفا خلال حملة أمنية في الحدود مع لبنان

منذ 49 ثانية
تحرير عنصرين من القوات السورية خُطفا خلال حملة أمنية في الحدود مع لبنان

وطنا اليوم_أكدت وكالة الأنباء السورية (سانا)- مساء الخميس- تحرير عنصرين من القوات الأمنية السورية كانا خُطفا في وقت سابق خلال حملة في قرية حدودية مع لبنان بهدف مكافحة التهريب، تخللتها اشتباكات مع عدد من المطلوبين.

ونقلت الوكالة عن المكتب الإعلامي بمحافظة حمص (وسط) أن “إدارة أمن الحدود تمكنت من تحرير عنصرين اختطفتهما مجموعة من المطلوبين المتورطين في تهريب الأسلحة والممنوعات عبر الحدود السورية اللبنانية”.

وكانت الوكالة نقلت- في وقت سابق- عن المصدر ذاته أنه “في إطار الجهود المستمرة لضبط الحدود السورية اللبنانية، أطلقت إدارة أمن الحدود حملة موسعة في قرية حاويك الحدودية، بهدف إغلاق منافذ تهريب الأسلحة والممنوعات”.

 

وأضاف أنه “وقعت اشتباكات بين قوات أمن الحدود وعدد من المطلوبين، مما أسفر عن اختطاف عنصرين من قواتنا أثناء قيامهما بواجبهما”، مشيرا إلى “توقيف عدد من المطلوبين المتورطين في عمليات تهريب غير مشروعة” وضبط كميات من الأسلحة و”الممنوعات” في حوزتهم.

 

وعقب إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الماضي إثر هجوم لتحالف فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام، نفّذت السلطات الجديدة سلسلة من الحملات الأمنية بهدف “ملاحقة فلول النظام” السابق.

انتشار أمني

 

وشهد حي التضامن في العاصمة دمشق انتشارا أمنيا كثيفا لعناصر ودوريات الأمن العام؛ بهدف جمع السلاح من عناصر النظام المخلوع، وممن لم تتم تسوية أوضاعهم.

 

وكانت أجهزة الأمن التابعة لإدارة العمليات العسكرية أطلقت حملات أمنية في مناطق عدة بالعاصمة دمشق، وريفها، تستهدف مرتكبي الجرائم، بالإضافة إلى عناصر النظام السابق الذين لم تتم تسوية أوضاعهم، كما تشمل الحملات مصادرة الأسلحة غير الشرعية وضبطها.

 

ونقلت قناة “الجزيرة” عن إدارة العمليات العسكرية في محافظة اللاذقية أن عدد الذين سُوّيت أوضاعهم في المحافظة حتى الآن وصل إلى 75 ألف عنصر من منتسبي الجيش والأجهزة الأمنية في النظام المخلوع.

 

ويشكل هذا العدد نحو 80% من المنتسبين في اللاذقية. وأضافت الإدارة أن مركزا واحدا فقط من 4 مراكز ما زال يستقبل طلبات التسوية، بسبب استمرار الإقبال الكبير على المركز، الذي يقع في مدينة القرداحة بريف المحافظة.

 

في الوقت نفسه، أكدت إدارة العمليات أنه سيتم استدعاء المتخلفين عن الحضور، وأنه في حال عدم استجابتهم، ستتم ملاحقتهم أمنيا.

 


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