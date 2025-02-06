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الأرصاد تحذر من الثلوج ليلة الخميس ونهار الجمعة

منذ 3 ساعات
الأرصاد تحذر من الثلوج ليلة الخميس ونهار الجمعة

وطنا اليوم_أصدرت دائرة الأرصاد الجوية تحديثًا لحالة الطقس في الأردن ليل الخميس ونهار الجمعة، حيث توقعت هطول زخات خفيفة من الثلوج على المرتفعات الجبلية الجنوبية.

 

وأشارت الدائرة إلى أن الطقس ليل الخميس سيكون باردًا جدًا وغائمًا في معظم المناطق، مع احتمال تساقط زخات من المطر على فترات في الأجزاء الغربية من المملكة. كما يحتمل بشكل ضعيف تساقط زخات خفيفة من الثلج الممزوج بالمطر على المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية.

 

 

وأضافت أن الرياح ستكون شمالية غربية نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانًا، مما قد يؤدي إلى إثارة الغبار في المناطق الصحراوية ويقلل من مدى الرؤية الأفقية.


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