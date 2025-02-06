عشائر البدادوة تؤكد دعمها الكامل لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه القضية الفلسطينية ورفضه التام لتهجير ابناء قطاع غزة

وطنا اليوم_عشائر البدادوة تؤكد لهذا الوطن والقيادة الهاشمية وقوفهم خلف جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وقيادته الحكيمة ودعم مواقفه المشرفة في خدمة الأمة ومصالحها العادلة… سيدي صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين،نحن جنودك ورجالك، وأرواحنا وأجسادنا فداءٌ للوطن الغالي العزيز. نعاهدك بأن نكون الدرع الحصين لهذا الوطن، وأن نذود عنه بكل ما أوتينا من قوة وعزيمة وفروسية لن يتوانى أي فرد سواء كان صغيرا أو كبيرا عن التضحية بنفسه وروحه فداءً للوطن، ولن يتأخر أحدٌ منا في التعاون مع الجهات الأمنية كافة و قواتنا المسلحة الباسلة عند الحاجة، دفاعًا عن كل شبر من تراب هذا الوطن العزيز…. ليعلم من أراد بنا سوءًا أننا رجالٌ أشداء مسكنا الحرة والصحرى و بيوتنا الجبال والأودية وشعاب ورفيقنا السلاح وقلوبنا الصوان والتاريخ يشهد على تضحياتنا وبطولاتنا. سنظل دائمًا وأبدًا عيون الوطن الساهرة وسيوفنا البتارة، نذود عن هذا الوطن وامنه واستقراره بكل غالٍ ونفيس. حفظ الله الأردن وطنا عزيزا مهابا شامخا ترعاه عناية الرحمن في ظل سليل الدوحة الهاشمية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المفدى وولي عهدة الأمين الأمير الحسين بن عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه.

عنهم عضو مجلس النواب النائب الشيخ ايمن البدادوة