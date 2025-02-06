الهباهبة تقوم بجولة تفقديد للعديد من مناطق مادبا

وطنا اليوم – في ظل الظروف الجوية السائدة وأمطار الخير التي حلت على مدينة مادبا قامت مديرة مديرية الشؤون البلدية لمحافظة مادبا عطوفة المهندسة رويدة الهباهبة برفقة فريق الطوارئ لدى المديرية السيد علي الوخيان والسيد احمد الدهامشة بجولة تفقدية لمنطقة الفيصلية وشارع العباس في الحي الشرقي والتقت الهباهبة برئيس بلدية مادبا بالانابة السيدة بسمه السلايطة مشيدة بجهود بلدية مادبا الكبرى وكوادرها على سرعة الانجاز والاستجابة لجميع ملاحظات واستفسارات المواطنين على مدار الساعة.

وقالت السلايطه أن البلدية وكوادرها تقوم على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات في البلدية بتلقي شكاوى وملاحظات المواطنين في كل ما يتعلق بالحالة الجوية السائدة وعلى مدار الساعة حيث قامت الكوادر بفتح المناهل المغلقة في بعض من الشوارع وتسليك مناهل تصريف مياه الامطار بأقصى سرعة ممكنة.

وأضافت السلايطة انه نتيجة لشدة تدفق الامطار والرياح الشديدة والذي نتج عنه تساقط وكسر للأشجار وانجراف التربة مما ادى الى إغلاق بعض المناهل والعبارات حيث تعاملت كوادر البلدية معها بكل حرفية ومهنية وكذلك السرعة في الإنجاز وكذلك تطاير اللوحات الثابتة على الشوارع الرئيسية والتي تم إزالتها بالآليات ورافعات البلدية.

واعربت السلايطة عن شكرها وتقديرها لجميع كوادر البلديه ومديرية شرطة مادبا وقسم السير ورجال الأمن لجهودهم الطيبة مع كوادر البلدية كما شكرت رجال الصحافة والإعلام في مادبا لتعاونهم مع البلدية ومتابعتهم الحثيثة والمتواصلة في نقل الأحداث اولاً بأول عن الحالة الجوية السائدة والإجراءات التي تم تنفيذها.