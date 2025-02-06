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الدفاع المدني يتعامل مع عدد من حالات ضيق في التنفس الناتجة عن الغبار الكثيف في محافظة معان 

6 فبراير 2025
الدفاع المدني يتعامل مع عدد من حالات ضيق في التنفس الناتجة عن الغبار الكثيف في محافظة معان 

وطنا اليوم_ وندعو الاخوه المواطنين سالكي الطريق الصحراوي الى اخذ الحيطة والحذر نتيجة تدني مدى الرؤية الأفقية واتباع ارشادات رجال الامن العام   

 

قال الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام ان فرق الانقاذ والاسعاف المتخصصة في مديرية دفاع مدني معان استجابت اليوم لعدد من البلاغات تفيد بوجود عدد من حالات الضيق في التنفس الناتجه عن الغبار الكثيف

بمحافظة معان

 

حيث عملت فرق الاسعاف على تقديم الاسعافات الاوليه اللازمةل (13) شخصا من جنسية عربية تعرضوا لضيق في التنفس بسبب الغبار الكثيف حيث تم تقديم الاسعافات الاوليه اللازمة لهم وتامينهم الى منطقة آمنة

 

كما تم التعامل مع إصابة تسعة أشخاص آخرين تعرضوا لضيق في التنفس داخل مركباتهم بسبب الغبار وتم تامينهم الى منطقه امنه بعيده عن الغبار

 

كما استجابت مديرية الدفاع المدني لعدد من البلاغات تفيد بوجود عدد من المركبات محاصره على الطريق الصحراوي والذي يشهد غبارا كثيفا

 

وتدعو مديرية الامن العام الاخوه المواطنين سالكي الطريق الصحراوي الى اخذ الحيطة والحذر نتيجة تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها في بعض المناطق واتباع ارشادات رجال الأمن المنتشرين على كافة الطريق والعمل على اغلاق نوافذ المركبات باحكام حتى لا يدخل الغبار الى مركباتهم وعدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 اذا دعت الحاج لذلك.


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