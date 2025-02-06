توقف تلفريك عجلون عن استقبال الزوار بسبب سرعة الرياح

وطنا اليوم:أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية عن توقف استقبال زوار تلفريك عجلون، اليوم الخميس، بسبب سرعة الرياح الشديدة.

وقال مدير منطقة عجلون التنموية المهندس طارق المعايطة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن العمل في التلفريك سيتم استئنافه عندما تتهيأ الفرصة للتشغيل، مشيرا إلى أن الإعلان عن موعد ذلك سيتم في حينه.