إرادة ملكية بتعيين مجلس أمناء مؤسسة تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس (اسماء)

وطنا اليوم:صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين عطوفة الدكتور ثروت محمد حمدان مصالحة، رئيسا لمجلس أمناء مؤسسة تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس وعضوية التالية أسماؤهم:
1- معالي السيدة هالة نعمان خيرالدين “بسيسو لطوف”.
2- عطوفة الدكتور عماد نعيم سليم القلانزه الحجازين.
3- عطوفة السيدة بيان أحمد يوسف التل.
4- سعادة السيدة فالنتينا عيسى محفوظ قسيسية.
5- سعادة السيد ثائر أحمد عبدالهادي النجداوي.
6- سعادة السيد أسامة جابي جورج غنوم.
7- سعادة السيد رجا حنا توفيق غرغور.
8- سعادة المهندس وهيب إسحق ميخائيل مدانات.
9- سعادة السيد سامي بهاء ممدوح النابلسي.
10- سعادة السيدة رانية إبراهيم محمد صبيح.