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إرادة ملكية بتعيين مجلس أمناء مؤسسة تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس (اسماء)

منذ 31 ثانية
إرادة ملكية بتعيين مجلس أمناء مؤسسة تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس (اسماء)

وطنا اليوم:صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين عطوفة الدكتور ثروت محمد حمدان مصالحة، رئيسا لمجلس أمناء مؤسسة تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس وعضوية التالية أسماؤهم:

1- معالي السيدة هالة نعمان خيرالدين “بسيسو لطوف”.

2- عطوفة الدكتور عماد نعيم سليم القلانزه الحجازين.

3- عطوفة السيدة بيان أحمد يوسف التل.

4- سعادة السيدة فالنتينا عيسى محفوظ قسيسية.

5- سعادة السيد ثائر أحمد عبدالهادي النجداوي.

6- سعادة السيد أسامة جابي جورج غنوم.

7- سعادة السيد رجا حنا توفيق غرغور.

8- سعادة المهندس وهيب إسحق ميخائيل مدانات.

9- سعادة السيد سامي بهاء ممدوح النابلسي.

10- سعادة السيدة رانية إبراهيم محمد صبيح.


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