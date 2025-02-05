بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الملك وولي العهد السعودي يبحثان الأوضاع الخطيرة في غزة

منذ 15 ثانية
الملك وولي العهد السعودي يبحثان الأوضاع الخطيرة في غزة

وطنا اليوم:بحث جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، التطورات في المنطقة، لا سيما الأوضاع الخطيرة في غزة.
وأكد جلالة الملك، خلال الاتصال، ضرورة وقف إجراءات الاستيطان، ورفض أية محاولات لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.
ودعا جلالته إلى تكثيف الجهود عربيا ودوليا لدعم الشعب الفلسطيني في نيل كامل حقوقه المشروعة وتثبيته على أرضه، وضمان استدامة وقف إطلاق النار في غزة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:17

الملك يلتقي رؤساء اللجان الدائمة في مجلس الأعيان

19:15

القبض على شخص ظهر في فيديوهات وهو يعتدي على مواطن

18:31

إلى أهل غزة وفلسطين…

18:25

محافظ إربد يدعو المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر جراء المنخفض الجوي

17:45

الشيخ منصور بن زايد يستقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي

17:43

ارتفاع صادرات تجارة عمان 9.2 % الشهر الماضي

16:43

البنك الأردني الكويتي يدعم إنشاء مختبر زراعي تفاعلي في غابة ملك مملكة البحرين

16:38

الملك يستقبل عباس ويؤكد وقوف الأردن الكامل مع الأشقاء الفلسطينيين

16:34

حزب العمال يصدر قراراً رسميًا بفصل النائب محمد الجراح

16:10

الأنظار تتجه إلى قمة عربية مصغره لمواجهة قنبلة ترامب المُدوية

15:53

الأردن يحصد جائزة أفضل وجهة سياحة ثقافية وتراثية

15:50

تطبيق واحد لكل شي .. لأول مرة في المملكة: أورنج الأردن تطلق Max it

وفيات
وفيات الأربعاء 5-2-2025وفيات الثلاثاء 4-2-2025وفيات الاثنين 3-2-2025وفيات الأحد 2-2-2025وفيات الجمعة 31-1-2025