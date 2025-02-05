الملك وولي العهد السعودي يبحثان الأوضاع الخطيرة في غزة

وطنا اليوم:بحث جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، التطورات في المنطقة، لا سيما الأوضاع الخطيرة في غزة.

وأكد جلالة الملك، خلال الاتصال، ضرورة وقف إجراءات الاستيطان، ورفض أية محاولات لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

ودعا جلالته إلى تكثيف الجهود عربيا ودوليا لدعم الشعب الفلسطيني في نيل كامل حقوقه المشروعة وتثبيته على أرضه، وضمان استدامة وقف إطلاق النار في غزة.