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القبض على شخص ظهر في فيديوهات وهو يعتدي على مواطن

منذ 26 ثانية
القبض على شخص ظهر في فيديوهات وهو يعتدي على مواطن

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن فريقا خاصا من البحث الجنائي تولى التحقيق بمقاطع فيديو متداولة يظهر خلالها شخص يعتدي على آخر داخل منزل.
وأضاف أن الفريق تمكن من تحديد هويته، حيث تبين أنه من ذوي الأسبقيات الجرمية، وبحقه 5 طلبات أمنية، وهو متوار عن الأنظار.
وأكد أنه جرى عصر اليوم الأربعاء، تحديد مكان وجوده مع آخر كان برفقته، إذ جرت مداهمتهما وإلقاء القبض عليهما؛ تمهيدا لإحالة القضية إلى القضاء.


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