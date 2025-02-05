محافظ إربد يدعو المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر جراء المنخفض الجوي

وطنا اليوم_يهيب محافظ إربد بالمواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر خلال الأيام المقبلة، نظراً لتأثر المملكة بمنخفض جوي قوي مصحوب بأمطار غزيرة ورياح شديدة، مما قد يؤدي إلى تشكل السيول في بعض المناطق.

ويدعو المحافظ الجميع إلى الابتعاد عن مجاري السيول والمناطق المنخفضة والأودية، وتجنب الخروج إلا للضرورة القصوى، حفاظاً على سلامتهم. كما يؤكد على أهمية القيادة بحذر على الطرقات لتفادي الانزلاقات، والاستخدام الآمن لوسائل التدفئة، وتهوية المنازل بشكل دوري، وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير.

ويؤكد المحافظ أن جميع الجهات المعنية في المحافظة على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي طارئ، داعياً المواطنين إلى متابعة التحديثات الجوية والالتزام بالإرشادات لضمان السلامة العامة.