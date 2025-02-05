الشيخ منصور بن زايد يستقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي

وطنا اليوم_استقبل الشـــيخ منصـــور بـــن زايـــد آل نهيـــان، نائب رئيس الدولة، نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، رئيس ديوان الرئاســـة، بدولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة، اليوم بقصر الوطن في أبوظبي، رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي.

وتبادل منصور بن زايد، وأحمد الصفدي الأحاديث الودية، وبحثا سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية وتطويرها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة، ويعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.

حضر اللقاء صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي وعدد من كبار المسؤولين