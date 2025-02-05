الأنظار تتجه إلى قمة عربية مصغره لمواجهة قنبلة ترامب المُدوية

وطنا اليوم:علم من مصادر عربية ان زعماء عرب اتفقوا على عقد لقاء عربي يضم السعودية والامارات وقطر ومصر والاردن وفلسطين خلال النصف الثاني من شباط لاعلان موقف عربي موحد ازاء المقترحات الاخيرة التي اعلنها الرئيس الاميركي ترامب خلال لقاءه رئيس الوزراء الاسرائيلي بواشنطن فجر الاربعاء.

وكانت اتصالات متبادلة جرت بين الامير السعودي محمد بن سلمان وجلالة الملك عبدالله الثاني والشيخ محمد بن زايد رئيس الامارات العربية والشيخ تميم امير قطر والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال اليومين الماضيين لبناء موقف موحد.

وستكون غزة على راس جدول الاعمال بعد ان أفصح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء عزم بلاده الاستيلاء على قطاع غزة، وذلك بعد وقت قصير من اقتراحه إعادة توطين دائم لسكان القطاع في دول أخرى.

جاء تصريح ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقب مباحثات ثنائية جرت في البيت الأبيض.

وقال ترامب: “الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على غزة، وسنقوم بمهمة فيه أيضا”.

وأضاف: “سنطلق خطة تنمية اقتصادية (في القطاع) تهدف إلى توفير عدد غير محدود من الوظائف والمساكن لسكان المنطقة”.