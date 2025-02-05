الأردن يحصد جائزة أفضل وجهة سياحة ثقافية وتراثية

وطنا اليوم:اختتمت هيئة تنشيط السياحة الأردنية مشاركتها الناجحة في معرض OTM السياحي، الذي أقيم في مدينة مومباي الهندية خلال الفترة من 30 كانون الثاني / يناير إلى 1 شباط / فبراير، بمشاركة شركات سياحية أردنية وخطوط الملكية الأردنية.

كما شهد الجناح الأردني في المعرض زيارة وزير الثقافة والسياحة الهندي، Gajendra Singh Shekhawat، حيث التقى ممثلي القطاع السياحي الأردني، واطلع على العروض الترويجية التي تقدمها الهيئة.

وأشاد الوزير بالمقومات السياحية الفريدة التي يتمتع بها الأردن، معربًا عن اهتمامه بتعزيز التعاون السياحي بين البلدين، خاصة في مجال سياحة الأعراس، والسياحة الدينية، والتبادل الثقافي.

وهدفت المشاركة إلى الترويج للأردن كوجهة سياحية متميزة، وتسليط الضوء على السياحة الثقافية والتراثية، إضافةً إلى استقطاب منظمي حفلات الزفاف الهندية ، حيث يحظى الأردن بمواقع مثالية لهذه الفعاليات، مثل البحر الميت، ومدينة البترا، ووادي رم كما تم إبراز الأردن كوجهة لتصوير الأفلام، لما يتمتع به من مناظر طبيعية فريدة تنافس مواقع التصوير العالمية.

وحظي الجناح الأردني باهتمامٍ واسعٍ من زوّار المعرض، خاصة بعد إعلان الملكية الأردنية عن بدء تشغيل رحلات مباشرة بين عمان ومومباي اعتباراً من نيسان/أبريل المقبل، مما سيسهم في زيادة تدفق السياح الهنود إلى المملكة، لا سيما الباحثين عن التجارب الفريدة .

وعلى هامش فعاليات المعرض وتزامنًا مع مشاركة الهيئة في المعرض، تم تكريم الأردن بجائزة “أفضل وجهة سياحة ثقافية وتراثية” ضمن جوائز OTM Excellence Awards، تقديرًا لمكانته الفريدة كمقصد سياحي يجمع بين الحضارات القديمة والطبيعة الخلابة.

وتم تسليم الجائزة لهيئة تنشيط السياحة الأردنية خلال حفل رسمي في المعرض والتي تؤكد على هذا الإنجاز. ويعكس هذا الفوز وفق عربيات الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتعزيز مكانة الأردن على الخارطة السياحية العالمية.

يُذكر أن هيئة تنشيط السياحة نظّمت العام الماضي معرضًا متنقلًا في مدينتي بانجلور ومومباي في الهند، بحضور كادر سفارة المملكة في دلهي، حيث ركز المعرض على إبراز المملكة كمقصد سياحي والترويج لها بين منظمي حفلات الأعراس الهنود، بالإضافة إلى تسويق المواقع السياحية والأثرية في الأردن كوجهات لتصوير الأفلام.

وتواصل هيئة تنشيط السياحة جهودها في المعارض الدولية لتعزيز مكانة الأردن كوجهة سياحية رائدة، واستقطاب المزيد من السياح من الهند والأسواق الآسيوية، من خلال الترويج للمقومات الفريدة التي تجعل المملكة وجهة مثالية لمختلف أنواع السياحة.