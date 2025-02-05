تطبيق واحد لكل شي .. لأول مرة في المملكة: أورنج الأردن تطلق Max it

وطنا اليوم:اطلقت شركة أورنج الأردن، اليوم الأربعاء، التطبيق المتكامل “Max it”، برعاية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات.

ويعتبر التطبيق “تطبيقا واحدا لكل شيء”، حيث سيجد فيه الزبائن كل ما يحتاجون إليه في مكان واحد، وسيتمكن المستخدمون من إدارة (My Orange وOrange Money وRoamkit وJood وWainak) بكل سهولة في مكان واحد.

ويهدف التطبيق إلى أن يكون وجهة للمستخدمين، حيث سيتمكنون من إدارة خطوط الهواتف النقالة والإنترنت، إضافة إلى متجر يتيح لهم استكشاف وشراء المنتجات المختلفة، فضلا عن تتبع نقاط الولاء والمكافآت.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، فيليب منصور، خلال مؤتمر صحفي، إن التطبيق يعزز من مكانة “أورنج” كمزود رقمي رائد ومسؤول، حيث يعتبر من التطبيقات التي ستعيد تشكيل مستقبل تجربة المستخدمين من خلال تقديم ميزات عملية وسهلة وموحدة، ما يجنبهم الحاجة لتنزيل أكثر من تطبيق.

ونظمت على هامش المؤتمر جلسة نقاشية تطرق خلالها الخبراء من “أورنج” إلى مزايا التطبيق بشكل تفصيلي، وكيفية الانتقال إليه بصورة سلسة لا تؤثر على تجارب الزبائن، فضلا عن الخطط المستقبلية للشركة فيما يتعلق بالتطبيق بشكل خاص، وبتحسين تجربة الزبائن بشكل عام.

يشار إلى أن تطبيق “Max it” تم إطلاقه في عدد من الدول، وسيتم توسيع نطاقه ليشمل جميع الدول التي تمتلك أورنج حضورا جغرافيا فيها.