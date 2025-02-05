الصحة: الأمراض غير السارية تتسبب بأكثر من ثلاثة أرباع الوفيات في الأردن

وطنا اليوم:أطلق المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والامراض السارية التقرير النهائي لنتائج المسح الوطني للأمراض غير السارية، والذي تم اعداده وتنفيذه بالتعاون والشراكة مع المؤسسات والجهات الوطنية ذات العلاقة.

وبحسب بيان للمركز اليوم الأربعاء، قال رئيسه الدكتور عادل البلبيسي، إن الأمراض غير السارية من التحديات الصحية الكبرى التي تواجه الأنظمة الصحية عالميا ومحليا، إذ تشكل السبب الرئيس للمرض والوفيات في العالم، ومن ضمنها الأردن.

واضاف، إن إطلاق نتائج المسح الوطني يشكل خطوةً جوهرية نحو رسم سياسات صحية قائمة على الأدلة العلمية، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية لضمان استجابة فاعلة تسهم في الوقاية من هذه الأمراض والحد من عوامل خطورتها.

وبين ان المركز يؤمن بأن الوقاية والاستعداد المبكر هما حجر الأساس لمواجهة التحديات الصحية، والحرص على التعاون مع الشركاء من مختلف القطاعات، سواء على المستوى الوطني أو الدولي من أجل تبني أفضل الممارسات والسياسات الصحية الفعالة، وبما يعزز القدرة على التصدي لهذا التحدي الصحي الكبير.

واشار البلبيسي إلى السعي لمشاركة نتائج التقرير مع أصحاب القرار والجهات ذات العلاقة لضمان تطبيق أفضل الممارسات وتعزيز الاستراتيجيات الوطنية في مجال الوقاية والسيطرة على الأمراض غير السارية، والتي أصبحت تمثل تحديا صحيا، وتفرض عبئا صحيا واقتصاديا على النظم الصحية، ما يستدعي اتخاذ إجراءات فعالة للحد من آثارها من خلال الوقاية والتشخيص المبكر والعلاج الفعّال.

من جهته أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الدكتور مصطفى العماوي، استعداد المجلس للتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والامراض السارية وكافة الهيئات والمؤسسات المعنية لوضع التشريعات المناسبة التي تساهم في تقوية المنظومة الصحية في المملكة باعتبارها ركيزة اساسية في امننا الوطني بشكل عام.

واشار العماوي الى السمعة الكبيرة التي يتمتع بها الاردن في المجال الصحي وتصدير الكفاءات الى الدول المجاورة لمساعدتها في بناء منظومتها الصحية، مؤكدا ضرورة تعزيز هذه الانجازات وتصحيح مواطن الخلل ورسم السياسات ووضع التشريعات اللازمة لتطوير لتحسين الرعاية الصحية التي يحتاجها المواطن.

من جهته، لفت مدير إدارة الصحة الاولية في وزارة الصحة الدكتور رياض الشياب الى الجهود الكبيرة التي قدمها المركز الوطني على مدار عام كامل للوصول الى هذه المرحلة المهمة في استعراض ومناقشة هذا التقرير المتعلق بالأمراض غير السارية، بالتعاون مع الوزارة وغيرها من المؤسسات الشريكة.

وبين الشياب ان الأمراض غير السارية تتسبب بأكثر من ثلاثة أرباع الوفيات في الأردن وتتسبب في الكثير من عبء المراضة ما يثقل كاهل الحكومة والمؤسسات والأفراد في جهود الوقاية منها وعلاجها، مؤكدا سعي وزارة الصحة بالتعاون مع مختلف المؤسسات الشريكة لإعداد الاستراتيجيات الوقائية والأدلة الإرشادية والسياسات اللازمة لمواجهة هذا العبء.

وأضاف، انه نظرا لكثرة وتشعب الأمراض غير السارية والمؤسسات المعنية بها، والسياسات المتعلقة بها، اكتسب إجراء مسح شامل لجميع الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بالأمراض غير السارية أهمية خاصة لتوصيف واقع الحال والتمهيد لاستراتيجية وطنية واحدة للوقاية من الأمراض غير السارية، مشيرا الى الدور الذي يلعبه المركز الوطني في رسم السياسات الصحية المتعلقة بالوقاية من الأمراض.

وقدم فريق مديرية الرصد الوبائي في المركز الوطني للأوبئة، عرضا توضيحيا لأبرز الوثائق المتعلقه بالأمراض غير السارية وقائمة الشركاء الرئيسين لأهداف المسح ومنهجية العمل العلمية المتبعة في جمع السياسات والاستراتيجيات والبروتوكولات والتعليمات المتوفرة في الأردن.