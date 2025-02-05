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العرموطي يسأل الحكومة عن نيتها إعادة التجنيد الإجباري

منذ ساعة واحدة
العرموطي يسأل الحكومة عن نيتها إعادة التجنيد الإجباري

وطنا اليوم:وجه النائب صالح عبدالكريم العرموطي سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء ووزير الدفاع، مستفسرًا عن نية الحكومة في إعادة التجنيد الإجباري، بهدف تأهيل الشباب وإعدادهم ليكونوا رديفًا للقوات المسلحة الأردنية التي تواجه تحديات أمنية على خطوط المواجهة.
كما تساءل العرموطي عن مدى وجود نية لإعادة التجنيد في الجيش الشعبي، لمن يرغب من المواطنين في التدريب على حمل السلاح لحماية الوطن والدفاع عن سلامته.
ويأتي هذا السؤال النيابي استنادًا إلى المادة (96) من الدستور الأردني، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، في إطار الدور الرقابي للمجلس على سياسات الحكومة


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