تحذير .. هبات الرياح تتجاوز الـ100كم/ساعة في بعض المناطق

وطنا اليوم:يشهد الأردن، الأربعاء، انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة بفعل كتلة هوائية باردة جدًا ورطبة مرافقة لمنخفض جوي قوي، ما يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالرعد والبَرَد، خاصة في المناطق الغربية، مما يرفع خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة، مثل البحر الميت ، بحسب موقع طقس العرب ودائرة الارصاد الجوية.

تكون الرياح نشطة السرعة تصل إلى 50 كم/ساعة، لكنها تتحول مساءً إلى رياح عاصفة قد تتجاوز 100 كم/ساعة، ما يؤدي إلى إثارة الغبار في المناطق الصحراوية وتطاير الأجسام غير المثبته بشكل جيد.

بحسب ما ترصده صور الأقمار الإصطناعية في “طقس العرب”، تظهر تواجد كميات كبيرة من السحب في البحر المتوسط قبالة سواحل بلاد الشام، هذه السحب مرافقة للمنخفض الجوي والكتلة الهوائية ذات الأصول القطبية.

وتظهر ذات صور الأقمار تمركز المنخفض الجوي في هذه الأثناء حول جزيرة قبرص ويتوقع خلال الساعات القادمة وظهر وعصر اليوم الأربعاء أن يقترب مركز المنخفض الجوي أكثر من المملكة ليتمركز شرق جزيرة قبرص وقبالة سواحل سوريا.

الخميس فرص لتساقط الثلوج

يستمر الطقس غائمًا وباردًا جدًا يوم الخميس، مع استمرار هطول الأمطار، كما يُتوقع تساقط زخات من الثلج ممزوجة بالمطر على المرتفعات فوق 1200 متر، مع تراكم محدود للثلوج في مرتفعات الشراة وجبال القادسية والرشادية في الطفيلة والجبال العالية في جنوب المملكة وتكون الرياح قوية بهبات تصل إلى 100 كم/ساعة.

ينصح بأخذ الاحتياطات اللازمة، خاصة مع اشتداد الرياح العاصفة وتشكل السيول في بعض المناطق .

🔹 تحذيرات للمواطنين والمزارعين

دعت سلطة وادي الأردن المزارعين ومربي المواشي والمواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات، والتزام الابتعاد عن مجاري السيول والسدود والمناطق المنخفضة، مؤكدة أهمية متابعة تطورات الحالة الجوية عبر المصادر الرسمية.

🔹 جاهزية على مدار الساعة

أكدت السلطة أن فرق الطوارئ ستعمل على مدار الساعة لضمان استجابة فورية وفعالة لجميع الحالات الطارئة، مع تخصيص أرقام طوارئ لاستقبال استفسارات المواطنين والتعامل مع أي مستجدات:

📞 إدارة مصادر مياه الأغوار الشمالية والوسطى:

0780469438

053570594

📞 إدارة مصادر مياه الأغوار الجنوبية:

0790565088

0795137874

🔹 التعاون المشترك لضمان السلامة العامة

تأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود الوطنية الشاملة لضمان السلامة العامة، مع التأكيد على أهمية تعاون المواطنين والجهات المعنية لتقليل المخاطر المحتملة جراء الظروف الجوية غير المستقرة.