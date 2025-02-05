ارتفاع صادرات تجارة عمان 9.2 % الشهر الماضي

وطنا اليوم:ارتفعت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان خلال شهر كانون الثاني الماضي لغايات تصدير بضائع وسلع لدول عربية وأجنبية، بنسبة 9.2 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب معطيات إحصائية للغرفة زادت قيمة صادرات الغرفة خلال الشهر الماضي إلى نحو 117 مليون دينار، مقابل 107 ملايين دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

كما سجل عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الشهر الماضي ارتفاعا بنسبة 25.4 بالمئة، وصولا إلى 2219 شهادة، مقابل 1770 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي.

وذهبت شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الشهر الماضي للعديد من الدول العربية والأجنبية بمقدمتها السعودية بعدد 269 شهادة، تلاها العراق 245، فالإمارات العربية المتحدة 184، ومصر 71، ثم سويسرا بعدد شهادتين.

وبحسب المعطيات الإحصائية توزعت صادرات تجارة عمان على العراق بقيمة 49 مليون دينار، وسويسرا 17 مليون دينار، ومصر نحو 8 ملايين والسعودية والإمارات بقيمة 7 ملايين دينار كلا على حده.

وبلغت صادرات المنتجات الأجنبية (إعادة تصدير)، خلال الشهر الماضي، ما قيمته نحو 59 مليون دينار والصناعية نحو 22 مليون دينار، والزراعية 10 ملايين دينار، والعربية بقيمة 7 ملايين دينار، والبقية لأنواع أخرى.

يشار الى أن شهادة المنشأ هي وثيقة تستخدم بالتجارة الدولية للمصادقة على أن البضائع الموجودة في شحنة معينة قد تم إنتاجها أو تصنيعها أو معالجتها في بلد معين، وتستخدم الشهادة من قبل الجمارك لتحديد مدى أهلية البضائع من أجل تحديد التعريفة الجمركية الخاصة بها وللتحقق من بلد منشأ تلك البضائع.

وتصدر الغرفة شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي يعاد تصديرها، والبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة.

كما تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية بحسب طلب المصدر استنادا لفاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت أن البضاعة من منشأ أردني.