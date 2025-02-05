اطلاق دراسة لأولى مشاريع الحصاد المائي في المدن الصناعية الاردنية

وطنا اليوم:أعلنت شركة المدن الصناعية الاردنية عن بدء الدراسات التصميمية لاولى مشاريع الحصاد المائي في اربعة مدن صناعية تتبع اليها وهي مادبا والسلط والطفيلة والزرقاء الصناعية، وذلك في بادرة تعتبر الأولى على مستوى المملكة لتنفيذ مشاريع حصاد مائي داخل المدن الصناعية تنفيذا لخطط الشركة وتطلعاتها نحو تلبية متطلبات الاستدامة والحفاظ على البيئة ومصادر المياه وتعزيز مفاهيم الأبنية الخضراء.

وبينت الشركة في بيان أنها وبالشراكة مع الوكالة الالمانية للتنمية الدولية (GIZ) قد بدأت بتنفيذ الدراسات الأولية لتنفيذ مشروع الحصاد المائي في مدينة مأدبا الصناعية كمرحلة أولية (تليها بقية المدن الصناعية) لإستغلال الكميات الوفيرة من مياه الأمطار ومصادر المياه الجوفية التي تتضمنها المدينة لإستغلالها وإدارة إستخدامها بالطريقة المثلى.

وقال مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية السيد عمر جويعد أن الشركة وانطلاقا من تبنيها لمفاهيم الإستدامة البيئية والبناء الأخضر والتوجهات الحديثة في هذه المجالات فإنها وضعت خططا شاملة تبين كافة تطلعاتها خلال الاعوام القادمة ليصار الى تضمينها لمختلف خططها واستراتيجياتها بالتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي الرامية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل مع مراعاة الجوانب البيئية وتحقيق التنمية الخضراء وادارة الموارد المائية بشكل مستدام.

وأكد السيد عمر جويعد أن الدراسات الأولية التي أجراها فريق الشركة تشير إلى مدى نجاح اقامة مشروع الحصاد المائي في مدينة مادبا الصناعية مشيرا الى أنه في حال نجاح المشروع في مدينة مأدبا الصناعية فإن الشركة تعتزم تعميم التجربة لإقامة مشاريع حصاد مائية في مدن السلط والطفيله والزرقاء الصناعية ومن ثم باقي المدن الصناعية المنتشرة في مختلف محافظات المملكة، مشيرا الى اهمية الشراكة مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ العديد من مبادرات الاقتصاد الاخضر في مواقع المدن الصناعية.

من جانبه قال المستشار الهندسي في شركة المدن الصناعية الاردنية المهندس بسام الحلو إنه جرى تقديم التصور الأولي لتنفيذ المشروع على اراضي مدينة مادبا الصناعية والكميات المتوقع تجميعها لإستخدامها للغايات الزراعية وري المساحات الخضراء مشيرا الى أن هذه المشاريع تُسهم بتجميع مياه الأمطار وإدارة وتوزيع إستخدامها غايةً في الإقتصاد بإستخدام المياه الجوفية بالإضافة إلى التخفيف من فاتورة استهلاك المياه في المدينة، حيث يعد هذا المشروع الأول على مستوى المملكة للحصاد المائي في المدن الصناعية الاردنية.

وبين المهندس الحلو أن تبني مفاهيم الاستدامة والبيئة والأبنية الخضراء في خطط الشركة جرى وفقا لدراسات فنية ومتطلبات عملية في مواقع المدن الصناعية لإستغلال مختلف المساحات لخدمة اغراض الصناعة بالتوازي مع حفظ المعايير البيئية والإستدامة، مبينا ان مدينة الزرقاء الصناعية التي يجري تنفيذها حاليا تعتبر مدينة صديقة للبيئة وتقام وفق أعلى المواصفات في هذا المجال.

من جانبهم، أكد ممثلوا الوكالة الألمانية للتنمية الدولية على أهمية مشاريع الوكالة بالتعاون مع مختلف المؤسسات الاردنية لخدمة اغراض الصناعة والتنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية في المملكة والتي تعتبر في مقدمة اهتماماتهم، مؤكدين أنه تم احالة عطاء الدراسات الأولية للمشروع على احدى الشركات المحلية ليصار الى البدء بتنفيذ مشاريع الحصاد المائي بداية العام المقبل.

يُذكر أن مدينة مأدبا الصناعية تقع في محافظه مادبا ، وتبلغ مساحه المرحله الاولى منها ( 250 ) دونم وتبعد عن مركز العاصمه عمان ( 40 ) كم وعن مركز المحافظه ( 13 ) كم وتتمتع بقربها من مطار الملكه علياء الدولي. وتضم مدينة مادبا الصناعية لغاية اليوم (40) شركة صناعية بحجم إستثمار (50) مليون دينار اردني ستوفر في مختلف مراحلها التشغيلية قرابة (1400) فرصة عمل