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مدينة يابانية تختفي تحت طبقة هائلة من الثلوج

منذ 47 ثانية
مدينة يابانية تختفي تحت طبقة هائلة من الثلوج

وطنا اليوم:شهدت جزيرة هوكايدو اليابانية مؤخرا تساقطا غير مسبوق للثلوج، ما أدى إلى تعطل حركة المرور وإغلاق المطارات.
وأظهرت لقطات فيديو وصور مشاهد غير طبيعية لكميات الثلوج المتساقطة على مختلف أنحاء جزيرة هوكايدو الرئيسية في شمال اليابان.
ومن بين الفيديوهات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو لمدينة وهي تختفي تحت طبقة هائلة من الثلوج، ويبدو فيه السكان وهم يقومون بجرف الثلوج وفتح ممرات، ويقوم الركاب بدفع المركبات العالقة في الثلوج.
وأفادت تقارير بأن مستوى الثلوج في إحدى مدن جزيرة هوكايدو وصل، خلال يوم واحد فقط، إلى 120 سنتيمترا.
وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تساقط ثلوج يصل ارتفاعها إلى 100 سنتيمتر في شمال غرب اليابان، و50 سنتيمتر أخرى في هوكايدو، خلال الـ 24 ساعة القادمة حتى مساء يوم الأربعاء.


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