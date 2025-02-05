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سلطة وادي الأردن تعلن حالة الطوارئ وتحذر من تشكل السيول

منذ 23 ثانية
سلطة وادي الأردن تعلن حالة الطوارئ وتحذر من تشكل السيول

وطنا اليوم:أعلنت سلطة وادي الأردن حالة الطوارئ استعداداً لتعامل مع تداعيات المنخفض الجوي وما قد يرافقه من تشكل للسيول في مجاري الأودية وارتفاع منسوب المياه في التجمعات المائية ، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة عبر تفعيل خطة الطوارئ في جميع الإدارات التابعة لها في مناطق الأغوار الشمالية والوسطى والجنوبية، بالإضافة إلى مديرية التحكم وكل المواقع التابعة لها.
كما تم رفع جاهزية الكوادر والآليات والمعدات لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المناطق، بما في ذلك جميع مواقع السدود المنتشرة في المملكة.
ودعت سلطة وادي الأردن المواطنين، المزارعين، ومربي المواشي إلى اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات، مؤكدة ضرورة الابتعاد عن مناطق تجمع المياه والسدود ومجاري الأودية والسيول، والالتزام بمتابعة الحالة الجوية عبر المصادر الرسمية.
وأوضحت السلطة أن طواقمها المناوبة في جميع إداراتها في الأغوار ستعمل على مدار الساعة لضمان استجابة سريعة وفعالة لجميع حالات الطوارئ، والتعامل مع تطورات الحالة الجوية السائدة. كما تم تخصيص أرقام طوارئ لاستقبال اتصالات المواطنين والملاحظات بشكل مباشر على الأرقام التالية :-
إدارة مصادر مياه الأغوار الشمالية والوسطى: 0780469438 053570594 إدارة مصادر مياه الأغوار الجنوبية: 0790565088 0795137874 تأتي هذه الإجراءات ضمن الجهود الوطنية لضمان السلامة العامة والتعامل مع أي طارئ قد يحدث جراء الظروف الجوية غير المستقرة، والتأكيد على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية والمواطنين في هذه الفترة.


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