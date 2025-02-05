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المناهج يصدر كتاباً مدعماً بالأدلة للإجابة على التساؤلات

منذ دقيقتان
المناهج يصدر كتاباً مدعماً بالأدلة للإجابة على التساؤلات

وطنا اليوم:نشر المركز الوطني لتطوير المناهج اصدارا بعنوان «مضامين المحتوى الاعلامي عبر وسائل ومنصات التواصل الاعلامي» للاجابة على ابرز التساؤلات التي تدور حول المناهج التي صدرت عن المركز وتقديم الحقائق التي تبطل المغالطات والشائعات التي وجهت له مدعما بالادلة المنتزعة من المناهج.
ويوضح الاصدار بالبراهين التزام المركز بالمبادئ والمرتكزات والثوابت الوطنية والدينية والثقافية والاجتماعية.
وتضمن الاصدار ابرز التساؤلات حول نشأة المركز الوطني وتمويله واصداراته والاطار العام للمناهج في الممكلة ومبحث التربية الاسلامية ومبحث الدراسات الاجتماعية ومبحث اللغة العربية والرياضيات والعلوم والتربية الفنية والموسيقية والمسرحية.


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