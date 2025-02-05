بينهم طفلان.. 3 وفيات بحوادث دهس خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:تعاملت الادارات المرورية وفرق الدفاع المدني مع عدد من الحوادث خلال فترة الاربع وعشرين ساعة نتج عنها 3 وفيات من بينهم طفلين وعدد من الاصابات وأضرار مادية بالمركبات .

وفي التفاصيل قال مندوب غرفة عمليات إدارة السير المركزية لإذاعة الأمن العام الاربعاء، إن احد الاطفال تعرض لحادث دهس من قبل والده اثناء لعبه في ساحة ترابية، وكما دهس طفلا اخر اثناء قطعه لشارع رئيسي بالتزامن مع مرور احدى المركبات ما أدى الى وفاته، كما تعرض مواطن اربعيني الى الدهس من قبل احد السائقين ومن ثم اصطدمت المركبة بجسم ثابت ما أدى الى وفاة واصابة.

وعلل سبب الحوادث السابقة، بعدم أخذ احتياطات السلامة المرورية وتغيير المسرب بشكل مفاجئ.

ودعا مندوب السير الاهل الى ضرورة الانتباه الى اطفالهم خاصة عند لعبهم خارج المنزل او خروجهم.

وأضاف أن حادث تدهور مركبة وقع صباح اليوم ما بعد جسر الارسال على طريق المطار ما أدى الى اصابة السائق، فيما تتواجد الفرق المختصة في الموقع لرفع الاثر المروري وتسيير حركة المركبات.

ودعت الادارات المرورية السائقين، الى ضرورة اخذ الاحتياطات اللازمة والحذر الشديد مع بداية تساقط الامطار التي تكثر فيها حوادث الانزلاق وتجمع المياه وتدني مدى الرؤية الأفقية والتأكد من صلاحية المركبة الفنية قبل المسير والالتزام بقواعد وأولويات المرور والابتعاد عن المخالفات الخطرة للمحافظة على انسيابية حركة السير وللمحافظة على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، والى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة إلى ذلك.