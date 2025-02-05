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البكار يعمم باعتماد البطاقات البيضاء لإصدار تصاريح عمل أبناء غزة

منذ دقيقة واحدة
البكار يعمم باعتماد البطاقات البيضاء لإصدار تصاريح عمل أبناء غزة

وطنا اليوم:أصدر وزير العمل خالد البكار، تعميما يقضي باعتماد بطاقات أبناء قطاع غزة لإصدار التصاريح بدلا من جواز السفر.
وتضمن القرار ، باعتماد البطاقة البيضاء الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات لأبناء قطاع غزة فيما يتعلق بمعاملاتهم الخاصة بتصاريح العمل في الوزارة .
وأعلن الوزير البكار خلال اجتماعات سابقة بحضور ممثلين عن أبناء قطاع غزة في الأردن، بأنه سيتم تقديم التسهيلات الممكنة لأبناء قطاع غزة كونهم جزء من النسيج الوطني وبهدف التخفيف عليهم، لافتا إلى التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني لدعم أبناء قطاع غزة.


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