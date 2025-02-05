أكثر من 7,000 مستخدم منذ تفعيلها زين تطلق منصّتها الرقمية للإبداع (ZINC.JO)

وطنا اليوم:في إطار جهودها المستمرة لدعم الابتكار وتعزيز بيئة ريادة الأعمال في المملكة؛ أعلنت شركة زين الأردن عن إطلاق المنصّة الرقمية الخاصة بمنصّة زين للإبداع (ZINC.JO)، والتي تمثّل خطوة جديدة نحو مواكبة التحوّل الرقمي وتسخير التكنولوجيا لتمكين الشباب وروّاد الأعمال من الوصول إلى الفرص، وتوسيع شبكة علاقاتهم، والمساهمة في بناء منظومة ريادية أكثر تفاعلاً وتأثيراً.

وتأتي هذه المنصة تأكيداً على التزام زين بتوفير حلول رقمية متكاملة، تتيح لأكبر عدد ممكن من المبدعين والرياديين وأصحاب المشاريع الناشئة في الأردن فرصة التواصل والتعلم والتطوّر في بيئة واحدة، حيث تجمع المنصّة كافة أطراف منظومة ريادة الأعمال، من روّاد أعمال وشباب وطلاب ومرشدين ومؤسسي شركات، وكل المهتمين والعاملين في قطاع ريادة الأعمال في المملكة، إذ يمكنهم التسجيل على الموقع الإلكتروني (ZINC.JO) كأعضاء والاستفادة من مزايا المنصّة رقمياً، من حيث الاطلاع على الفعاليات والأنشطة التي تعقدها منصّة زين للإبداع، والتفاعل مع المجتمع الريادي عبر مشاركة إنجازاتهم وفرصهم، إلى جانب جدولة الاجتماعات مع المرشدين والخبراء، والتواصل مع الخبراء وأصحاب المهارات المختلفة لدعم مشاريعهم.

كما تتيح المنصة إمكانية التقديم والمشاركة في برامج منصّة زين المختلفة وأبرزها برنامج “زين المبادرة”، الذي كانت قد أعلنت منصّة زين مؤخراً عن إطلاق النسخة الجديدة منه لهذا العام، ودَعَت الرياديين من أصحاب الشركات الناشئة في مراحلها الأولية وأصحاب الأفكار الإبداعية، للتسجيل والمشاركة بالبرنامج على مدار العام عبر منصّتها الرقمية (https://zinc.jo)، حيث سيتم اختيار الأفكار والشركات المطابقة للشروط للمشاركة بالبرنامج كل 4 أشهر، والاطلاع على كامل تفاصيل البرنامج وشروط التقديم، بالإضافة إلى التسجيل لحضور ورش العمل والفعاليات المختلفة التي تنظمها المنصة بشكل مستمر.

وتسهم هذه المنصة الرقمية في تسهيل إدارة المحتوى وتنظيم الفعاليات، حيث يمكن لفريق منصّة زين للإبداع نشر الفرص الريادية المتاحة، وإدارة الفعاليات، وإتاحة المحتوى الملهم والمحفّز للمستخدمين، بما يعزز التفاعل فيما بينهم، ويخلق بيئة داعمة لنمو الأعمال والأفكار الإبداعية.

ومنذ إطلاقها، جذبت المنصة أكثر من 7,000 مستخدم، مما يعكس مدى الحاجة إلى حلول رقمية تواكب تطلعات الشباب الرياديين، وتوفر لهم الأدوات التي يحتاجونها للنجاح والتقدّم في مسيرتهم الريادية، ووجّهت منصّة زين للإبداع (ZINC) الدعوة لجميع المهتمين بقطاع ريادة الأعمال في الأردن للانضمام إلى مجتمعها من خلال منصّتها الرقمية، للاستفادة من الإمكانيات التي توفرها المنصة لبناء مستقبل ريادي أكثر ابتكاراً وتطوّراً.