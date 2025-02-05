فقد عقله ومزحة رديئة.. انتقادات لحديث ترامب حول غزة

وطنا اليوم:أثار إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى ردود فعل حادة.

تفاصيل مخطط ترامب

وأكد الرئيس الأميركي أن بلاده ستتولى السيطرة على قطاع غزة، وستقوم بمهمة فيه أيضا، على حد قوله.

وأضاف “سنطلق خطة تنمية اقتصادية (في القطاع) تهدف إلى توفير عدد غير محدود من الوظائف والمساكن لسكان المنطقة”.

وقال إن “فكرة سيطرتنا على قطاع غزة حظيت بتأييد وإشادة واسعين من مختلف مستويات القيادة”، معتبرا أن غزة “مكان مليء بالحطام الآيل للسقوط”، وأنه “يمكن تهجير الغزيين إلى أماكن أخرى ليعيشوا بسلام”.

وتوقع ترامب -خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -أن يتحول قطاع غزة -الذي يضم أكثر من مليوني فلسطيني- بعد أن تسيطر عليه أميركا إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”.

وعندما سُئل عمن سيعيش هناك قال ترامب إنها قد تصبح موطنا “لشعوب العالم”، وتوقع أن تصبح “ريفييرا الشرق الأوسط” بعد أن سوّى العدوان الإسرائيلي مساحات شاسعة منها بالأرض.

* القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) سامي أبو زهري، وصف دعوة سكان غزة للمغادرة بأنها “طرد من أرضهم”.

وقال “نعتبرها وصفة لإنتاج الفوضى والتوتر في المنطقة، لأن أهل غزة لن يسمحوا بتمرير هذه المخططات”.

وزارة الخارجية السعودية

“تؤكد وزارة الخارجية أن موقف المملكة العربية السعودية من قيام الدولة الفلسطينية هو موقف راسخ وثابت لا يتزعزع، وقد أكد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، هذا الموقف بشكل واضح وصريح لا يحتمل التأويل بأي حال من الأحوال”

* رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي:

“موقف أستراليا صباح اليوم هو نفسه مثلما كان العام الماضي. تدعم الحكومة الأسترالية حل الدولتين”.

* عضو مجلس النواب الديمقراطية والفلسطينية الأميركية رشيدة طليب:

“الفلسطينيون لن يذهبوا إلى أي مكان. لا يستطيع هذا الرئيس إلا أن يبث هذا الهراء المتعصب بسبب الدعم الحزبي في الكونغرس لتمويل الإبادة الجماعية والتطهير العرقي. لقد حان الوقت لرفاقي في دعم حل الدولتين أن يُعلوا صوتهم”.

* السناتور الديمقراطي الأميركي كريس فان هولن:

“اقتراح ترامب بطرد مليوني فلسطيني من غزة والاستيلاء على “الملكية” بالقوة، إذا لزم الأمر، هو ببساطة تطهير عرقي تحت مسمى آخر. هذا الإعلان من شأنه أن يعطي ذخيرة لإيران وغيرها من الخصوم في حين يقوض شركاءنا العرب في المنطقة”.

“إنه يتحدى الدعم الأميركي الحزبي على مدى عقود لحل الدولتين. …. يجب على الكونغرس أن يقف في وجه هذا المخطط الخطير والمتهور.”

* مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية:

“غزة ملك للشعب الفلسطيني، وليس للولايات المتحدة، ودعوة الرئيس ترامب لطرد الفلسطينيين من أرضهم هي دعوة غير مقبولة على الإطلاق”

“إذا ما طُرد الشعب الفلسطيني قسرا من غزة، فإن هذه الجريمة ضد الإنسانية من شأنها أن تشعل صراعا واسع النطاق، وتدق المسمار الأخير في نعش القانون الدولي، وتدمر ما تبقى من صورة أمتنا ومكانتها الدولية”.

* المعهد العربي الأميركي:

“إذا كان الرئيس مهتما حقا بإحلال السلام في الشرق الأوسط، لدعم حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني على أرضه التاريخية ووفقا للقانون الدولي ـ لا أن يتحدث عن النقل القسري غير القانوني”.

* بول أوبراين، المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة:

“إبعاد جميع الفلسطينيين عن غزة يعادل تدميرهم كشعب. غزة هي موطنهم. والموت والدمار الذي حل بغزة نتيجة لقيام حكومة إسرائيل بقتل المدنيين بالآلاف، وغالبا بالقنابل الأميركية”.

* السناتور الأميركي الديمقراطي كريس ميرفي

قال في منشور على إكس “لقد فقد عقله تماما. سيؤدي غزو الولايات المتحدة لغزة إلى مذبحة لآلاف الجنود الأميركيين وحرب في الشرق الأوسط لعقود. إنها مثل مزحة رديئة”.

* عضو مجلس النواب الديمقراطي جيك أوشينكلوس

قال لقناة نيوز نيشن التلفزيونية إن الاقتراح “متهور وغير معقول”، وأضاف أنه قد يفسد المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وأضاف “يتعين علينا أن ننظر إلى دوافع ترامب. وكما هو الحال دائما، عندما يقترح ترامب بندا سياسيا، فهناك صلة بالمحسوبية وخدمة الذات”.

وفي إشارة إلى ترامب وصهره جاريد كوشنر، قال “يريدان تحويل هذا إلى منتجعات”.

* جون ألترمان، رئيس برنامج الشرق الأوسط في مركز واشنطن للدراسات الاستراتيجية والدولية

“ينحدر العديد من سكان غزة من فلسطينيين فروا من أجزاء من إسرائيل الحالية ولم يتمكنوا قط من العودة إلى ديارهم السابقة. وأنا أشك في أن الكثيرين منهم قد يكونون على استعداد لمغادرة غزة المحطمة”.

* حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية

قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، الأربعاء، إن الشعب الفلسطيني بكل مكوناته يرفض دعوات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لترحيل سكان غزة والتي تمثل دعوة للتطهير العرقي الذي يعتبر جريمة حرب في القانون الدولي ونكبة جديدة للشعب الفلسطيني.

وأضاف البرغوثي في بيان صحفي أن ما فشل نتنياهو في تحقيقه بحرب الإبادة الجماعية لن تحققه الإدارة الأميركية بالضغوط السياسية.

ودعا البرغوثي كل دول العالم وفي مقدمتها الدول العربية والإسلامية إلى إعلان رفضها المطلق لهذه المخططات الخطيرة والتي تنم عن جهل مطلق بطبيعة الشعب الفلسطيني وتاريخه النضالي وبحقائق المنطقة الجيوسياسية.