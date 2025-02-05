القبض على طاعن المعلم داخل إحدى المدارس قبل أيام

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ قوة أمنيّة من البحث الجنائي تمكنت صباح اليوم من تحديد مكان وجود الشخص الذي أقدم على طعن معلم داخل مدرسة ضمن اختصاص مركز أمن ماركا.

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ ذلك الشخص وبعد حادثة الاعتداء لاذ بالفرار من المكان وتوارى عن الأنظار، حيث تابع فريق خاص من البحث الجنائي البحث وجمع المعلومات حوله لأيام حيث تم صباح اليوم تحديد مكان اختبائه في إحدى مناطق غرب البلقاء وجرت مداهمته وبوشرت التحقيقات معه لإحالته للقضاء .

وكان ذلك الشخص أقدم قبل أيام على الدخول إلى المدرسة وطعن المعلم باستخدام أداة حادة، حيث أُسعف المعلم للمستشفى وتلقّى العلاج اللازم وغادر المستشفى بعد تماثله للشفاء