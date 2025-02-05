بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

القبض على طاعن المعلم داخل إحدى المدارس قبل أيام

منذ دقيقة واحدة
القبض على طاعن المعلم داخل إحدى المدارس قبل أيام

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ قوة أمنيّة من البحث الجنائي تمكنت صباح اليوم من تحديد مكان وجود الشخص الذي أقدم على طعن معلم داخل مدرسة ضمن اختصاص مركز أمن ماركا.
وأكّد الناطق الإعلامي أنّ ذلك الشخص وبعد حادثة الاعتداء لاذ بالفرار من المكان وتوارى عن الأنظار، حيث تابع فريق خاص من البحث الجنائي البحث وجمع المعلومات حوله لأيام حيث تم صباح اليوم تحديد مكان اختبائه في إحدى مناطق غرب البلقاء وجرت مداهمته وبوشرت التحقيقات معه لإحالته للقضاء .
وكان ذلك الشخص أقدم قبل أيام على الدخول إلى المدرسة وطعن المعلم باستخدام أداة حادة، حيث أُسعف المعلم للمستشفى وتلقّى العلاج اللازم وغادر المستشفى بعد تماثله للشفاء


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:00

الأمن العام يدعو إلى توخي الحذر خلال المنخفض الجوي

09:47

مسؤول إسرائيلي: اجتماع ترامب ونتنياهو تجاوز أحلامنا

09:39

السعودية: موقفنا بشأن قيام الدولة الفلسطينية ثابت لا يتزعزع

09:31

الكرامة الوطنية بين الاستقلال الاقتصادي والابتزاز السياسي: الأردن نموذجاً

09:29

لماذا الأونروا؟ وما خطر البديل؟

09:21

ترامب يكشف عن خطته للاستيلاء على غزة ويتطلع إلى ملكية طويلة الأمد

09:13

الأونروا: جميع سكان مخيم جنين البالغ عددهم 30 ألف نسمة غادروه

09:09

ويتكوف: ترمب يريد منح الفلسطينيين الأمل في مستقبل أفضل بعيدا عن غزة

04:40

توقيع مذكرة أمريكية تمنع إيران من امتلاك سلاح نووي

03:35

حماس تعلق على تصريحات ترمب بشأن تهجير سكان غزة

02:33

خمسون نائباً يوجّهون اقتراحاً برغبة لاصدار قانون يحظر تهجير الفلسطينيين إلى الأردن

01:20

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في جرش .. اليوم

وفيات
وفيات الثلاثاء 4-2-2025وفيات الاثنين 3-2-2025وفيات الأحد 2-2-2025وفيات الجمعة 31-1-2025وفيات الخميس 30-1-2025