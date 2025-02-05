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الأمن العام يدعو إلى توخي الحذر خلال المنخفض الجوي

منذ دقيقتان
الأمن العام يدعو إلى توخي الحذر خلال المنخفض الجوي

وطنا اليوم:حذرت مديرية الأمن العام المواطنين من الأحوال الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة، وذلك نتيجة تأثر المملكة بمنخفض جوي قوي مصحوب بأمطار غزيرة ورياح شديدة، قد تؤدي إلى تشكل السيول في بعض المناطق.
ودعت المديرية في بيان لها الأربعاء، جميع المواطنين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن المناطق المنخفضة والأودية تجنباً لخطر السيول، كما أكدت أهمية القيادة بحذر على الطرقات لتفادي الانزلاقات، وتجنب الخروج من المنازل في حال هطول الأمطار بغزارة إلا للضرورة.
وشددت المديرية على ضرورة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة، وتهوية المنازل بشكل دوري، وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير وعدم التردد في الاتصال على رقم الطوارئ (911) في حال الحاجة إلى المساعدة.
وأكدت المديرية أنها على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي طارئ، داعية الجميع إلى متابعة التحديثات الجوية والالتزام بالإرشادات لضمان السلامة العامة.


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