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الملك يشيد بجهود القوات المسلحة الأردنية في حماية حدود الوطن وصون مقدراته

منذ 37 ثانية
الملك يشيد بجهود القوات المسلحة الأردنية في حماية حدود الوطن وصون مقدراته

وطنا اليوم:زار جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، قيادة مشاغل الحسين الرئيسية، التابعة لمديرية سلاح الصيانة الملكي.
واستمع جلالته إلى إيجاز قدمه مدير سلاح الصيانة الملكي، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، عن مهام وواجبات المشاغل وأبرز التطورات التي شهدتها، ودورها في تقديم الإسناد الفني لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة والمحافظة على جاهزيتها الفنية والقتالية.
وتابع جلالة الملك مقطع فيديو يوضح عملية إعادة بناء دبابة الحسين من قبل ضباط وفنيي سلاح الصيانة، وإعداد أنظمة ضبط الرمي ومعدات الرؤية الليلية والحرارية في الدبابات، وفق أحدث المعايير والأسس العلمية والفنية.
واطلع جلالته على معرض لأجهزة ومعدات وآليات عسكرية جرى تصنيعها وتطويرها في المشاغل، لتشكل رافدا جديدا لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وضمان جاهزيتها للتعامل مع الظروف المختلفة، واستمع إلى شرح عن عملية إعادة بناء هذه الآليات.
وأشاد جلالة القائد الأعلى بجهود القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في حماية حدود الوطن وصون مقدراته، وبالمستوى المتطور لسلاح الصيانة الملكي.


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