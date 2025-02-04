تحويل 15 سائقاً عمومياً للحاكم الإداري في الرصيفة

وطنا اليوم:قال رئيس قسم سير الرصيفة الرائد علي الحويطات، انه تم متابعة شكاوى مواطنين وضبط 15 سائقا عموميا يوم أمس الاثنين ارتكبوا مخالفة عدم الوصول لنهاية الخط، ومخالفة عدم التقيد بمسار الخط.

وأكد الحويطات عبر إذاعة الأمن العام الثلاثاء، أن السائقين الذين تم ضبطهم سيتم تحويلهم للحاكم الإداري لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم لضمان عدم تكرار هذه المخالفات.