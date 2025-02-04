الصفدي: سنعمل مع إدارة ترامب لتحقيق السلام الدائم على أساس حل الدولتين

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن هناك تطورات إيجابية في المنطقة نحتاج أن نبني عليها.

وأضاف الصفدي، خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره اليوناني جورج يرابيتريتيس، في مقر وزارة الخارجية الثلاثاء، أن إدخال المساعدات إلى غزة أولوية، والتأكيد على تثبيت وقف إطلاق النار.

وتابع الصفدي، “أرسلنا رسالة مشتركة لوزير الخارجية الأميركي بعد اجتماع القاهرة أننا جاهزون للعمل مع الولايات المتحدة لتحقيق السلام العادل الدائم على أساس حل الدولتين”.

ولفت إلى أن “رسالتنا التي أطلقناها للعالم خلال اجتماع القاهرة أننا في العالم العربي جاهزون لأن ننخرط فورا لتحقيق السلام العادل بالتعاون مع شركائنا في المجتمع الدولي”.

وأشار إلى أن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الولايات المتحدة الأميركية ولقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، زيارة مهمة، مشددا في الوقت ذاته على العلاقات الاستراتيجية التي تربط المملكة بالولايات المتحدة.

وبين الصفدي، أن الدور الأميركي دور رئيس في المنطقة، من أجل الوصول إلى السلام بالمنطقة.