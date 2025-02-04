إحباط تهريب 309 كروز دخان قادمة عبر حدود الكرامة

وطنا اليوم:أحبطت الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك حدود الكرامة تهريب ( 309) كروز دخان كانت مخبأة بشكل سري داخل إحدى سيارات الشحن والقادمة من احدى الدولة المجاورة بعد الاشتباه بها حيث تم تفتيشها بشكل دقيق وتم ضبط الكمية داخل الإطارات ، ليسار بعد الى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

وأكدت الجمارك سعيها المستمر لتحقيق العدالة في الأسواق والتصدي لعمليات التهريب بكافة أشكالها والتي تشكل خطراً على الاقتصاد الوطني والاضرار بالشركات المنتجة نظراً لأنها لم تخضع للجهات الرقابية المختصة ولم تطبق عليها المواصفات والمقاييس الأردنية فضلاً عن عدم استيفاء الرسوم الجمركية المترتبة عليها والذي يشكل مخالفة للقانون.