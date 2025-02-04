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توقيع اتفاقية لتشغيل 3000 أردني في أوروبا

منذ 15 ثانية
توقيع اتفاقية لتشغيل 3000 أردني في أوروبا

وطنا اليوم:وقعت وزارة العمل اليوم اتفاقية مع شركة المها لتوظيف وتشغيل الكفاءات وشركة “يورووركفورس”، تهدف إلى تشغيل العمالة الأردنية في دول أوروبا.
وبحسب وزير العمل خالد بكار، تستهدف الاتفاقية تأهيل وتدريب الكوادر الأردنية للالتحاق بسوق العمل الأوروبي، حيث ستتولى شركة “المها” عمليات التأهيل والتدريب المتخصصة للمترشحين للعمل في الخارج، وخصوصًا في الأسواق الأوروبية.
وأوضح بكار أن الاتفاقية تتضمن تشغيل 3,000 ممرض ومهني وعامل بناء خلال العام 2025، مما سيسهم في توفير فرص عمل للأردنيين ويعزز مكانتهم في أسواق العمل الدولية.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التعاون بين الأردن والدول الأوروبية في مجال التوظيف وتبادل الكفاءات، مشيداً بجهود الشركتين في دعم الاقتصاد الأردني وتقديم فرص عمل للشباب الأردنيين.


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