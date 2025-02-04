وفد من الشركة الأردنية لإنتاج الأدوية يزور مركز الدراسات الدوائية في جامعة البترا لتعزيز التعاون المشترك

وطنا اليوم:استقبل نائب رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور مياس الريماوي وفدًا من الشركة الأردنية لإنتاج الأدوية، برئاسة الرئيس التنفيذي الدكتور عبد الحميد سنقرط و مدير عام شركتي ديلاص و أراجن السيد طه الكبيسي، بحضور عميد كلية الصيدلة الأستاذ الدكتور رياض عوض، ومدير مركز الدراسات الدوائية الدكتور نضال القنة، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين في المركز.

جاءت الزيارة في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين، وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجامعة والشركة، ومناقشة المستجدات البحثية في مجال الصناعات الدوائية، واستعراض سبل تعزيز العمل المشترك لتطوير الأبحاث التطبيقية.

واطّلع الوفد على أحدث التجهيزات والتقنيات المستخدمة في المركز، وكيفية توظيفها في خدمة قطاع الصناعات الدوائية.

وأشاد الدكتور سنقرط بالمستوى البحثي المتقدم لمركز الدراسات الدوائية، مؤكدًا أهمية توثيق التعاون بين الجانبين من أجل دعم الابتكار في الصناعات الدوائية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الأكاديمي والصناعي.

واتفق الطرفان على توسيع مجالات التعاون المستقبلية، بما يشمل تبادل الخبرات البحثية، والمشاركة في مشروعات بحثية متخصصة في تطوير الأدوية وتحليل جودتها، من أجل دعم قطاع الأدوية على المستويين المحلي والإقليمي