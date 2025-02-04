الخطيب: رفع نسبة قبول الطلبة في نظام المنح والقروض الجامعية إلى 70%

وطنا اليوم:أكد المستشار والناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مهند الخطيب، أن عدد الطلبة الذين تقدموا وانطبقت عليهم شروط نظام المنح والقروض الجامعية بلغ 75 ألف.

وقال ، إنه تم رفع نسبة قبول الطلبة في نظام المنح والقروض الجامعية إلى 70%، حيث بلغ عدد الطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على المنح والقروض 53132 طالب وطالبة من المتقدمين الذين تم انطبقت عليهم الشورط، وبحجم نفقات يبلغ قرابة 60 مليون دينار.

وأضاف أن الطلب الذين تقدموا وانطبقت عليه الشروط من حملة الدبلوم المتوسط تم شمولهم بنسبة 100% والبالغ عددهم 8264 طالب وطالبة، أما حملة البكالوريوس فقد شمل 43 لواءً من أصل 56 لواءً بنسبة 100%، حيث تم شمول الألوية الأربعة الجديدة التي تم استحداثها بنسبة 100%.

وبين أن هناك 10671 طالب وطالبة عندهم معونة وطنية تم شمولهم بالمنح والقروض بنسبة 100%، أما 42 ألف فقد تم شمولهم بدون معونة وطنية.