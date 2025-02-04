ترامب يتحدث عن إسرائيل الصغيرة.. ونتنياهو يمدد زيارته

وطنا اليوم:جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحديث عن صغر مساحة إسرائيل، وذلك بعد مرور أشهر على تصريحات قال فيها إن “مساحة إسرائيل تبدو صغيرة على الخريطة، ولطالما فكّرت كيف يمكن توسيعها”. وأجاب ترامب، يوم الاثنين، إجابة غامضة عندما سأله صحافي في البيت الأبيض عما إذا كان يؤيد ضم إسرائيل إلى الضفة الغربية المحتلة، وقال في البداية: “لن أتحدث عن ذلك، لكن مساحة إسرائيل صغيرة جداً”.

واستطرد ترامب: “إسرائيل دولة صغيرة جداً. مكتبي يشبه الشرق الأوسط، وهل ترى هذا القلم في يدى إنه جميل جداً بالمناسبة، إسرائيل تشبه رأس هذا القلم فقط، وهذا ليس جيداً، أليس كذلك؟ لقد استخدمت هذا تشبيها وهو تشبيه دقيق جداً في الواقع، إنها دولة صغيرة جدا، ومن المذهل أنهم تمكنوا من تحقيق ما حققوه، إنها بالفعل مساحة صغيرة جداً”.

وقال ترامب، الاثنين، إنه لا توجد ضمانات بأن وقف إطلاق النار في غزّة سيصمد، فيما قال مبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف إن الاتفاق صامد في الوقت الحالي. وجاءت تصريحات ترامب وويتكوف لصحافيين في البيت الأبيض. وفي موازاة ذلك، نقلت هيئة البث العبرية عن مصادر قولها إن ترامب وويتكوف مصممان على إتمام اتفاق إطلاق سراح الرهائن (المحتجزين الإسرائيليين في غزّة) حتى إنهاء الحرب.

نتنياهو يمدد زيارته

من جانب آخر، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء الإثنين بأن نتنياهو سيمدد زيارته إلى الولايات المتحدة.

ووفقا لتقارير إعلامية إسرائيلية، فإن نتنياهو سيبقى في واشنطن حتى مساء السبت، بدلا من العودة يوم الخميس، مشيرة إلى أن القرار جاء استجابة “للطلبات العديدة لعقد اجتماعات من قبل المسؤولين الأميركيين”، بحسب بيان صادر عن مكتبه.

ومن المقرر أن يصبح نتنياهو، الثلاثاء، أول زعيم أجنبي يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد توليه منصبه لولاية ثانية في 20 يناير.

وتهدف المحادثات بين الجانبين إلى الترتيب لجولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس بشأن استمرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

كما أفادت التقارير الإعلامية بأن ترامب ونتنياهو يسعيان لإحراز تقدم نحو اتفاق يهدف إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية.