الجيش يفتح باب التجنيد ودورة ضباط فرسان المستقبل

وطنا اليوم:أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي عن البدء باستقبال طلبات التجنيد للتخصصات الهندسية (ذكور فقط) لدورة الضباط الجامعيين المهنيين لعام 2025 اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 04/02/2025 ولغاية يوم الخميس الموافق 06/03/2025 من حملة شهادة البكالوريوس في

التخصصات الهندسية التالية.

ميكانيك عام

طيران

كهرباء

عام

حاسبات إلكترونية

الكتروني

اتصالات

ميكاترونكس

2. شروط القبول:

‌أ. أن يكون المتقدم أردني الجنسية.

‌ب. أن يكون مواليد (01/01/1999) وما بعد.

‌ج. أن لا يقل معدل الثانوية العامة عن 80% بالفرع العلمـي.

‌د. أن يكون حاصل على عضوية النقابة من الجهات المختصة عنـد تقديم الطلـب.

‌ه. أن لا يقل الطول عن 165 سم وان يتناسب الطول مع الوزن وأن يكون لائق من

الناحية الصحية وفقاً لما تقرره اللجنة الطبية المختصة.

‌و. أن يجتاز الفحص الفني التخصصي (التحريري) المقرر.

‌ز. ان يجتاز فحص اللياقة البدنية المقرر.

‌ح. أن لا يكون من العسكريين العاملين او له خدمة عسكرية سابقة في القوات المسلحة

الاردنية – الجيش العربي أو الأجهزة الأمنية الأخرى.

‌ط. أن لا يكون للمتقدم شقيق أو شقيقة على مقاعد الدراسة حالياً في

(جامعة مؤتة / الجناح العسكري، كلية الأميرة منى للتمريض، كلية الملك حسين الجوية (طيار)، والبعثات الدراسية العسكرية الخارجية).

‌ي. أن يكون حسن السلوك والسمعة متمتعاً بالأهلية المدنية وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاحتيال والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء الائتمان

والشهادة الكاذبة أو أي جريمة أخرى تمس الأخلاق العامة.

3. الوثائق المطلوبة:

أ‌. صورة مصدقة عن هوية الأحوال المدنية.

ب‌. شهادة الولادة الأصليـــــة.

جـ. صورة مصدقة عن دفتر عائلة الأب (ساري المفعول) صفحة الأب + صفحـة مقدم الطلب، وإذا كان الاب متوفى إرفاق شهادة الوفاة الأصلية مبيناً فيها مكان ولادة الأب.

د‌. كشف علامات الثانوية العامة الأردنية الأصلي باللغة العربية.

هـ. كشف علامات الثانوية العامة غير الأردنية الأصلي + المعادلة من وزارة التربية والتعليم الأصلية.

و. المصدقة الجامعية الأصلية باللغة العربية.

ز. كشف علامات الجامعة الأصلي.

ح. معادلة الشهادة الجامعية غير الأردنية الأصلية من وزارة التعليم العالي والبحث

العلمي .

ط. عضوية النقابة الأصلية.

ي. صورة عن قرار التقاعد إذا كان أحد الوالدين متقاعد من القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي / الأجهزة الأمنية الأخرى أو شهادة خطية من الوحدة وصورة عن شهادة التعيين للعاملين أو المستخدمين المدنيين العاملين في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ الأجهزة الأمنية الأخرى.

ك. صورة شخصية حديثة قياس (4#6) عدد (1).

ل. يتم ارفاق جميع الوثائق المطلوبة بملف PDFواحد مع الطلب الكترونياً + ارفاق الصورة الشخصية الكترونياً في مرحلة تقديم الطلب.

4. يتم دفع قيمة طلب التجنيد عن طريق تطبيق إي فواتيركم خيار الخدمات الحكومية/ القوات المسلحة الأردنية فقط مع الاحتفاظ برقم الدفع.

5. يتم تعبئة الطلب وإرسال الوثائق المطلوبة الكترونياً من خلال الرابط https://tajneed.jaf.mil.jo)) فقط و لن يتم النظر في أي طلب مخالف للشروط أو كان به نقص بالوثائق أو كانت الوثائق غير مصدقة.

6. جميع الطلبات التي قدمت في الأعوام السابقة لدى مديرية شؤون الضباط/شعبة التجنيد تعتبر لاغية.

كما أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي عن البدء باستقبال طلبات التجنيد لدورة الضباط الجامعيين المهنيين لعام 2025 اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 04/02/2025 ولغاية يوم الخميس الموافق 06/03/2025 للتخصصات الطبية التالية.

طب بشري (ذكور/إناث)

طب أسنان (ذكور)

2. شروط القبول:

‌أ. أن يكون المتقدم أردني الجنسية.

‌ب. أن يكون مواليد (01/01/1998) وما بعد.

‌ج. أن لا يقل معدل الثانوية العامة عن 85% بالفرع العلمي.

‌د. أن يكون حاصل على مزاولة المهنة وعضوية النقابة الدائمة من الجهات المختصة عند التجنيد.

‌ه. أن لا يقل الطول عن 165 سم للذكور و 155 سم للإناث وان يتناسب الطول مع الوزن وأن يكون لائق من الناحية الصحية وفقاً لما تقرره اللجنة الطبية المختصة.

‌و. أن يجتاز الفحص الفني التخصصي (التحريري) المقرر.

‌ز. أن يجتاز فحص اللياقة البدنية المقرر.

‌ح. أن لا يكون من المستخدمين المدنيين أو له خدمة عسكرية سابقة في القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي.

‌ط. أن لا يكون للمتقدم شقيق أو شقيقة على مقاعد الدراسة حالياً في

(جامعة مؤتة / الجناح العسكري، كلية الأميرة منى للتمريض، كلية الملك حسين الجوية (طيار)، والبعثات الدراسية العسكرية الخارجية).

‌ي. سيتم التجنيد للطب البشري للتخصصات الطبية

(طب النسائية والتوليد، طب الأطفال، طب الطوارئ، طب تخدير وإنعاش) فقط .

‌ك. أن يكون حسن السلوك والسمعة متمتعاً بالأهلية المدنية وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاحتيال والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء الائتمان

والشهادة الكاذبة أو أي جريمة أخرى تمس الأخلاق العامة.

3. الوثائق المطلوبة:

أ‌. صورة مصدقة عن هوية الأحوال المدنية.

ب‌. شهادة الولادة الأصليـــــة.

جـ. صورة مصدقة عن دفتر عائلة الأب (ساري المفعول) صفحة الأب + صفحـة مقدم

الطلب، وإذا كان الاب متوفى إرفاق شهادة الوفاة الأصلية مبيناً فيها مكان ولادة الاب.

د. كشف علامات الثانوية العامة الأردنية الأصلي باللغة العربية.

هـ. كشف علامات الثانوية العامة غير الأردنية الأصلي + المعادلة من وزارة التربية التعليم الأصلية.

و. المصدقة الجامعية الأصلية.

ز. كشف علامات الجامعة الأصلي.

ح. معادلة الشهادة الجامعية غير الأردنية الأصلية من وزارة التعليم العالي والبحث

العلمي .

ط. عضوية النقابة + مزاولة المهنة الدائمة.

ي. صورة عن قرار التقاعد إذا كان أحد الوالدين متقاعد من القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي / الأجهزة الأمنية الأخرى أو شهادة خطية من الوحدة وصورة عن شهادة التعيين للعاملين أو المستخدمين المدنيين العاملين في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ الأجهزة الأمنية الأخرى.

ك. صورة شخصية حديثة قياس (4#6) عدد (1).

ل. يتم ارفاق جميع الوثائق المطلوبة بملف PDFواحد مع الطلب الكترونياً + ارفاق الصورة الشخصية الكترونياً في مرحلة تقديم الطلب.

4. يتم دفع قيمة طلب التجنيد عن طريق تطبيق إي فواتيركم خيار الخدمات الحكومية/ القوات المسلحة الأردنية فقط مع الاحتفاظ برقم الدفع.

5. يتم تعبئة الطلب وإرسال الوثائق المطلوبة الكترونياً من خلال الرابط https://tajneed.jaf.mil.jo)) فقط و لن يتم النظر في أي طلب مخالف للشروط أو كان به نقص بالوثائق أو كانت الوثائق غير مصدقة.

6. جميع الطلبات التي قدمت في الأعوام السابقة لدى مديرية شؤون الضباط/شعبة التجنيد تعتبر لاغية.

كما أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي عن البدء بإستقبال طلبات التجنيد لدورة ضباط فرسان المستقبل لعام 2025 من الذكور فقط والحاصلين على الشهادة الجامعية (البكالوريوس) إعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 04/02/2025 ولغاية يوم الخميس الموافق 06/03/2025.

2. شروط القبول:

‌أ. أن يكون أردني الجنسية.

‌ب. أن يكون من مواليد (01/01/2001) وما بعد.

‌ج. أن يكون أعزباً.

‌د. أن لا يقل معدل الثانوية العامة عن 70% لجميع الفروع (نجاح معدل جامعة).

‌ه. أن يكون خريج إحدى الجامعات الأردنية أو غير الأردنية المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأن لا يقل التقدير الجامعي عن جيد.

‌و. أن لا يقل الطول عن 165سم وأن يتناسب الطول مع الوزن وأن يكون لائق من الناحية الصحية وفقاً لما تقرره اللجنة الطبية المختصة.

‌ز. أن يجتاز فحص اللياقة البدنية المقرر.

‌ح. أن لا يكون من العسكريين العاملين أو له خدمة عسكرية سابقة في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أو الأجهزة الأمنية الأخرى.

‌ط. أن لا يكون للمتقدم شقيق أو شقيقة على مقاعد الدراسة حالياً في

(جامعة مؤتة / الجناح العسكري، كلية الأميرة منى للتمريض، كلية الملك حسين الجوية (طيار)، والبعثات الدراسية العسكرية الخارجية).

‌ي. أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة كالسرقة والاختلاس والرشوة وسوء الائتمان أو أي جريمة تخل بالأخلاق العامة.

3. الوثائق المطلوبة:

‌أ. صورة مصدقة عن هوية الأحوال المدنية لمقدم الطلب.

‌ب. شهادة الولادة الأصلية لمقدم الطلب.

‌ج. المصدقة الجامعية الأصلية و كشف علامات الجامعة الأصلي.

‌د. معادلة الشهادة الجامعية غير الأردنية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

‌ه. كشف علامات الثانوية العامة الأردنية الأصلي.

‌و. كشف علامات الثانوية العامة غير الأردنية الأصلي + المعادلة من وزارة التربية والتعليم الأصلية.

‌ز. صورة مصدقة عن دفتر العائلة (ساري المفعول) صفحة الأب و المتقدم وإذا كان الأب متوفى شهادة الوفاة الأصلية مبيناً فيها مكان الولادة.

‌ح. صورة عن قرار التقاعد إذا كان أحد الوالدين متقاعد من القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي / الأجهزة الأمنية الأخرى أو شهادة خطية من الوحدة وصورة عن شهادة التعيين للعاملين أو المستخدمين المدنيين العاملين في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ الأجهزة الأمنية الأخرى.

‌ط. صورة شخصية حديثة قياس (4#6) عدد /1.

‌ي. يتم ارفاق جميع الوثائق المطلوبة بملف PDFواحد مع الطلب الكترونياً + ارفاق الصورة الشخصية الكترونياً في مرحلة تقديم الطلب.

4. يتم دفع قيمة طلب التجنيد عن طريق تطبيق إي فواتيركم خيار الخدمات الحكومية/ القوات المسلحة الأردنية فقط مع الاحتفاظ برقم الدفع.

5. يتم تعبئة الطلب وإرسال الوثائق المطلوبة الكترونياً من خلال الرابط https://tajneed.jaf.mil.jo)) فقط و لن يتم النظر في أي طلب مخالف للشروط أو كان به نقص بالوثائق أو كانت الوثائق غير مصدقة.