ديوان ابناء الكرك في الزرقاء يستضيف كتلة توافق المهنية ” مرشحي نقابة المهندسين فرع الزرقاء

وطنا اليوم_الزرقاء – استضاف ديوان ابناء الكرك في الزرقاء مساء اليوم الاثنين 3 / 2 / 2025 ” كتلة توافق المهنية ” مرشحي نقابة المهندسين فرع الزرقاء

واعلن مهندسين الجنوب دعمهم الكامل لـ كتلة توافق في انتخاباتها المقبله والمقرر اجرائها يوم الجمعه 14 / 2 / 2025

وفي كلمة لمرشج رئاسة مجلس فرع نقابة المهندسين في محافظة الزرقاء المهندس جمال ابو عيد قال فيها :

اتقدم باسمي آيات التهاني والتبريكات الى حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم بمناسبة عيد ميلاده الميمون , سائلاً المولى عز وجل ان يحفظ جلالته قائداً وملهما ومعلما

كم أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لابناء الجنوب عامة على حضورهم الكريم وكذلك الشكر الموصول الى رئيس واعضاء ديوان ابناء الكرك على هذه الاستضافه الكريمه وحسن الاستقبال .

وقال ابو عيد ان محافظة الزرقاء تمتاز بتنوعها وثرائها البشري والمهني وهي حقيقة تحتاج الى نقابه قويه ووطنية تعبر عن تطلعات ابنائها من المهندسين وتسهم في تحسين ظروف عملهم وتفتح لهم آفاق جديده للابداع والابتكار خاصه اننا في عصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ولهذا اضع امامكم رؤيتنا والتي تشمل على الصعيد الوطني تعزيز دور النقابه في الدفاع عن مصالح الوطن وقضاياه الكبرى والعمل بروح المسؤولية الوطنية بما يتوائم مع مواقف القيادة الهاشمية الحكيمه .

وأضاف ابو عيد اننا سنعمل على دعم ومساندة كافة القضايا الوطنية العليا للامة وعلى رأسها القضية الفلسطينية قضيتنا المركزية الأولى ودعم نضال وصمود الشعب الفلسطيني البطل ومقاومته الباسلة في وجه الاحتلال الصهيوني الغاشم , وقال ان فلسطين للفلسطينيين والاردن للاردنيين ولن نقبل بالتهجير لاهلنا في الضفه او غزة ولن يكون الاردن وطنا بديلا لاحد والحرية لاسرانا والمجد والخلود لشهدائنا الابرار .

وتابع ابو عيد سنعمل على دعم مطالب المهندسين بايجاد حلول متوازنه لصندوق التقاعد ليعود الى مكانته الطبيعية كواحد من اهم الصناديق السيادية للنقابه

واكد ابو عيد ان تطلعاتنا تتمحور على ايلاء الزملاء المهندسين الشباب الاهمية القصوى والبحث عن حلول حقيقية لتحديات التدريب والتشغيل بما يحفظ كرامة الزملاء المهندسين وحقهم في ايجاد فرص عمل تضمن لهم العيش الكريم .

كما ابو عيد اكد على دعم المطالبات بتعديل سلم الرواتب للمهندسين وتفعيل نظام ممارسة المهنه ودعم المهندسين بالقطاع العام للحصول على العلاوة المهنية والتواصل المستمر مع الزملاء في اماكن عملهم وتلمس همومهم واحتياجاتهم ونقل مشاكلهم والسعي لايجاد الحلول المناسبه لها . وتعزيز دور المهندسة الاردنية في نقابتنا باشراكها في اللجان الهندسية المختلفة لما لها من دور في تمكين الكتلة النسائية في هيئتنا العامة .