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رئيس الوزراء يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي

منذ دقيقتان
رئيس الوزراء يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي

وطنا اليوم:استقبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الاثنين، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف السعود الصباح.
وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والتي تحظى برعاية جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت والحرص على تطويرها وتنميتها في جميع المجالات.
وركز اللقاء على سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والتدريب وتبادل الخبرات في العديد من المجالات؛ حيث أشار رئيس الوزراء إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في الأردن في العديد من القطاعات الحيوية.
وفيما يتعلق بالتطورات في المنطقة، جرى التأكيد على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وتأمين مساعدات كافية ومستدامة للأشقاء في القطاع الذين يمرون بظروف إنسانية صعبة، ووقف الاعتداءات في الضفة الغربية.
كما تم التأكيد على أن أمن سوريا واستقرارها وازدهارها هو مصلحة للمنطقة كما هي مصلحة للأشقاء السوريين.
وحضر اللقاء وزير الداخلية مازن الفراية ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبد الله العدوان، والسفير الكويتي لدى الأردن حمد المري والوفد المرافق.


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