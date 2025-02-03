إعلان هام – نقل موقع فعالية إشهار برنامج احتفالات فرسان التغيير

وطنا اليوم:حرصًا على راحة المشاركين وضمان توفر أفضل الخدمات اللوجستية، تعلن مؤسسة فرسان التغيير للتنمية السياسية وتطوير المجتمع المدني عن نقل موقع فعالية إشهار برنامج احتفالات عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم من المركز الثقافي الملكي – قاعة المؤتمرات إلى:

الموقع الجديد: مركز الكالوتي التنموي – القاعة الذهبية، عمان – الرابية (بالقرب من شركة أورنج)

التاريخ: الثلاثاء، 4 فبراير 2025

الوقت: 10:00 صباحًا

يأتي هذا التغيير نظرًا لأهمية الفعالية وحجم الحضور المتوقع، ولضمان راحة المشاركين وتوفير كافة التسهيلات والخدمات اللوجستية اللازمة لإنجاح الحدث.

نرحب بكم في الموقع الجديد، ونتطلع لمشاركتكم الفاعلة في هذه المناسبة الوطنية العزيزة.

https://maps.app.goo.gl/RCWkDQo5RvNHpxTC8?g_st=ac