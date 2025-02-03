بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

إعلان هام – نقل موقع فعالية إشهار برنامج احتفالات فرسان التغيير

منذ 17 ثانية
إعلان هام – نقل موقع فعالية إشهار برنامج احتفالات فرسان التغيير

وطنا اليوم:حرصًا على راحة المشاركين وضمان توفر أفضل الخدمات اللوجستية، تعلن مؤسسة فرسان التغيير للتنمية السياسية وتطوير المجتمع المدني عن نقل موقع فعالية إشهار برنامج احتفالات عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم من المركز الثقافي الملكي – قاعة المؤتمرات إلى:

الموقع الجديد: مركز الكالوتي التنموي – القاعة الذهبية، عمان – الرابية (بالقرب من شركة أورنج)
التاريخ: الثلاثاء، 4 فبراير 2025
الوقت: 10:00 صباحًا

يأتي هذا التغيير نظرًا لأهمية الفعالية وحجم الحضور المتوقع، ولضمان راحة المشاركين وتوفير كافة التسهيلات والخدمات اللوجستية اللازمة لإنجاح الحدث.

نرحب بكم في الموقع الجديد، ونتطلع لمشاركتكم الفاعلة في هذه المناسبة الوطنية العزيزة.

https://maps.app.goo.gl/RCWkDQo5RvNHpxTC8?g_st=ac


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:22

واقعة البصل (قصة قصيرة)

19:17

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الكندي

19:14

ولي العهد لموسى التعمري: كل التوفيق

19:12

الملك يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي

18:17

قوة أمنية خاصة تقتل مطلوب خطير بعد تطبيق قواعد الاشتباك

16:55

جامعة فيلادلفيا تعلن عن حاجتها لتعيين مشرف مختبر

16:39

الملك يستقبل بحضور ولي العهد وزير خارجية أوزبكستان

16:35

بعد تشات جي بي تي.. محمد رمضان يواصل إثارة الجدل

16:24

التعمري يؤكد انتقاله إلى نادي رين الفرنسي

16:18

وزير الخارجية ونظيره التركي يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية

15:54

الملك يفتتح المقر الجديد لنقابة المحامين الأردنيين

15:50

الرواجيح: منح بقيمة (5ر6) مليون دينار لتفيذ مشاريع خدمية وتنموية  مادبا

وفيات
وفيات الاثنين 3-2-2025وفيات الأحد 2-2-2025وفيات الجمعة 31-1-2025وفيات الخميس 30-1-2025وفيات الأربعاء 29-1-2025