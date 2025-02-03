بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

جامعة فيلادلفيا تعلن عن حاجتها لتعيين مشرف مختبر

منذ 23 ثانية
جامعة فيلادلفيا تعلن عن حاجتها لتعيين مشرف مختبر

وطنا اليوم:تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين:
مشرف مختبر الهندسة الكهربائية- قوى وآلات / كلية الهندسة والتكنولوجيا.

وفقاً للشروط التالية
أن يكون أردني الجنسية.
أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في التخصص المطلوب بتقدير لا يقل عن جيد.
لديه خبره لا تقل عن سنتين.
الوثائق المطلوبة
السيرة الذاتية .
صورة عن كشف علامات الثانوية العامة وكشف علامات البكالوريوس والمصدقة.
صورة شخصية.
صورة عن بطاقة الأحوال المدنية ودفتر العائلة.
صورة عن شهادة الخبرة إن وجدت.
على من تتوفر لديه الشروط المذكورة أعلاه تقديم الطلب الكترونياً على موقع جامعة فيلادلفيا /وظائف ادارية .
https://alumni.philadelphia.edu.jo/Job_app
علما أن آخر موعد لتقديم الطلبات, نهاية دوام يوم الاحد الموافق 9/2/2025 .


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:39

الملك يستقبل بحضور ولي العهد وزير خارجية أوزبكستان

16:35

بعد تشات جي بي تي.. محمد رمضان يواصل إثارة الجدل

16:24

التعمري يؤكد انتقاله إلى نادي رين الفرنسي

16:18

وزير الخارجية ونظيره التركي يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية

15:54

الملك يفتتح المقر الجديد لنقابة المحامين الأردنيين

15:50

الرواجيح: منح بقيمة (5ر6) مليون دينار لتفيذ مشاريع خدمية وتنموية  مادبا

15:16

16 مروحية أردنية تحمل مساعدات جديدة إلى قطاع غزة

15:13

الدفاع المدني يخمد حريقا في محلات لدهان المركبات بالعاصمة

15:10

الملكة رانيا تطالب بتطبيق عالمي غير مشروط لحقوق الأطفال

14:37

العقبة تستضيف المؤتمر السنوي لمنظمي حفلات الزفاف

14:30

هجوم عنيف من ترمب وماسك على وكالة USAID.. هل يتم إغلاقها؟

14:23

ترجيحات بعقد قمة بين ترامب وبوتين في دولة عربية

وفيات
وفيات الاثنين 3-2-2025وفيات الأحد 2-2-2025وفيات الجمعة 31-1-2025وفيات الخميس 30-1-2025وفيات الأربعاء 29-1-2025