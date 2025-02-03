جامعة فيلادلفيا تعلن عن حاجتها لتعيين مشرف مختبر

وطنا اليوم:تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين:

مشرف مختبر الهندسة الكهربائية- قوى وآلات / كلية الهندسة والتكنولوجيا.

وفقاً للشروط التالية

أن يكون أردني الجنسية.

أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في التخصص المطلوب بتقدير لا يقل عن جيد.

لديه خبره لا تقل عن سنتين.

الوثائق المطلوبة

السيرة الذاتية .

صورة عن كشف علامات الثانوية العامة وكشف علامات البكالوريوس والمصدقة.

صورة شخصية.

صورة عن بطاقة الأحوال المدنية ودفتر العائلة.

صورة عن شهادة الخبرة إن وجدت.

على من تتوفر لديه الشروط المذكورة أعلاه تقديم الطلب الكترونياً على موقع جامعة فيلادلفيا /وظائف ادارية .

https://alumni.philadelphia.edu.jo/Job_app

علما أن آخر موعد لتقديم الطلبات, نهاية دوام يوم الاحد الموافق 9/2/2025 .