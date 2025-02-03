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الملك يستقبل بحضور ولي العهد وزير خارجية أوزبكستان

منذ دقيقة واحدة
الملك يستقبل بحضور ولي العهد وزير خارجية أوزبكستان

وطنا اليوم:استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الاثنين، وزير خارجية جمهورية أوزبكستان بختيار سعيدوف، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.
وتناول اللقاء سبل توطيد العلاقات بين الأردن وأوزبكستان، وتوسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية، إضافة إلى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتطرق اللقاء إلى أبرز التطورات في المنطقة، لا سيما في غزة وسوريا.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.


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