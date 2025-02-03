ولد فيه الملك .. هدم أقدم مستشفى خاص في عمّان يثير الأردنيين

وطنا اليوم:أثار بدء هدم مستشفى فلسطين، أقدم مستشفى خاص في الأردن، حفيظة الأردنيين، معتبرينه إرثا تاريخيا يتربع قرب أحد أبرز ميادين العاصمة عمّان (دوار الداخلية) ميدان جمال عبدالناصر.

وافتتح مستشفى فلسطين عام 1960، وافتتحه الملك الراحل الحسين بن طلال، وولد فيه جلالة الملك عبدالله بن الحسين بعد عامين من اكتمال تشييده..

ويقع مبنى المستشفى على تسعة دونمات، وقدم خدماته في مختلف فروع الطب والجراحة وتميز في حقل جراحة الدماغ والأعصاب، واحتوى على 46 سريراً.

أردنيون اعتبروا هدم المبنى هدم للتراث الأردني ولذكريات أهل المدينة، واغتيال للحجر الشاهد على حضارة الأمة.

المؤرخ الدكتور محمد المناصير، قال إن هدم مبنى المستشفى كارثة وذلك لأن المبني تراثي قديم، مشيرا إلى أن ذلك خطأ كبير، كما كان خطأ هدم فندق فيلادلفيا ومستشفى المعشر.

وبين أن المادة 11 من قانون حماية التراث العمراني والحضري تنص على: يحظر هدم المواقع التراثية او إتلافها او تخريبها او إلحاق أي ضرر بها او فصل أي جزء منها او الصاق الإعلانات عليها، وعلى من يشغل الموقع التراثي والسلطات التنظيمية الحفاظ عليه من أي عبث او اتلاف يلحق الضرر بمكوناته ومحيطه..

وأضاف المناصير، أن هدم المبنى يعد تحد لقانون حماية التراث العمراني والحضري بمستشفى شهد ولادة جلالة الملك عبد الله الثاني.

وقال ناشطون، إن هدم احد ابرز المعالم التراثية والطبية في العاصمة هو اغتيال للمكان ولتاريخنا وتراثنا.