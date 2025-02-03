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سميرات: ندرك أهمية الشراكة بين القطاعين في دعم البنية التحتية الرقمية

منذ دقيقة واحدة
سميرات: ندرك أهمية الشراكة بين القطاعين في دعم البنية التحتية الرقمية

وطنا اليوم:قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات الاثنين، إن الأردن ملتزم بتعزيز التحول الرقمي من خلال تنفيذ خطة وطنية شاملة تهدف إلى تحسين البنية التحتية الرقمية، تعزيز الابتكار، وتطوير بيئة أعمال مستدامة.
وأضاف خلال كلمته في المنتدى الإقليمي لتنمية الاتصالات لعام 2025 والاجتماع الإقليمي التحضيري لمنطقة الدول العربية الذي ينعقد في عمّان، ويجمع نخبة من القادة وصناع القرار والخبراء لمناقشة مستقبل التنمية الرقمية في المنطقة: “ندرك أهمية نماذج التمويل المبتكرة التي تعتمد على الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم نشر البنية التحتية الرقمية وتسريع وتيرتها”.
ولفت سميرات إلى أن المنطقة العربية تشهد تقدما ملحوظا في مسيرة التحول الرقمي، مما يفتح آفاقا واسعة لتحسين مستويات المعيشة، ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي، وتعزيز التنافسية. غير أن هذا التقدم لا يخلو من تحديات، أبرزها الفجوات في البنية التحتية، والعوائق التنظيمية، والفجوة الرقمية، مما يستدعي تضافر الجهود للتغلب عليها.
وأشار إلى أن الأردن شهد تطورا كبيرا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مدى العقود الماضية ليصبح أحد القطاعات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ووفق سميرات يواصل الأردن لتعزيز النظام البيئي الداعم للابتكار، الذي نجح من خلاله في جذب انتباه العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية التي أسست أعمالها في المملكة. أما في قطاع ريادة الأعمال، فيعد الأردن من رواد الابتكار في المنطقة منذ ثمانينيات القرن الماضي، حيث أنتج العديد من المشاريع الريادية الناجحة على المستوى الإقليمي والعالمي.


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