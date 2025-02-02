تخفيض الضريبة الخاصة على المركبات الهجينة المراد استبدالها بسيارة يتم شطبها

وطنا اليوم:قرر مجلس الوزراء، الموافقة على تخفيض نسبة الضريبة الخاصة المفروضة على السيارات التي تعمل جزئياً على الكهرباء (الهجينة) المراد استبدالها بسيارة قديمة.

وينص القرار، الذي نشر في الجريدة الرسمية، الأحد، على تخفيض نسبة الضريبة الخاصة على السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء “هجينة” والمندرجة تحت بند التعرفة الجمركية 8703 والتي تستبدل بالسيارات القديمة التي يتم شطبها، بنسبة 15%.

وبذلك تصبح الضريبة الخاصة على المركبات الهجينة المراد استبدالها، 45% بدلا من 60%، ووفق آلية شطب السيارات القديمة.

واشترط القرار أن تكون المركبة موافقا عليها بموجب كتب الشطب قبل تاريخ 13-9-2024 على أن ينتهي القرار بتاريخ 30-6-2025.