وزير الزراعة: خطط لإنشاء مصنع لتكرير السكر

وطنا اليوم:أعلن وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات عن خطط الوزارة للتعاقد على إنشاء مصنع لتكرير السكر، بهدف تلبية احتياجات المملكة من السكر المنتج من البنجر السكري في إطار جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد، مستثمرين في مجمع الصناعات الغذائية الزراعية في الأغوار الجنوبية، بهدف دعم الصناعات الغذائية الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، بحضور مدير عام شركة تطوير وادي عربة المهندس أسامة الرحامنة، وأمين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري، ومدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي المهندس محمد دوجان.

وأشاد الحنيفات بجهود شركة تطوير وادي عربة في دعم الأنشطة الزراعية وتعزيز الحراك الزراعي، مؤكدا أن الوزارة تسعى لتطوير الصناعات الغذائية الزراعية عبر دعم مباشر للمصانع ضمن مشروع تحفيز الصناعات ومجمع الصناعات الغذائية الزراعية.

وأشار إلى توقيع اتفاقية لإنشاء مصنع لإنتاج البطاطا نصف المقلية ليصبح المصنع الـ20 المدعوم من الوزارة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الصناعات الوطنية وتشغيل الأردنيين واستيعاب فائض الإنتاج الزراعي.

وأكد دعم الوزارة للزراعات التعاقدية عبر توفير قروض ميسرة للمزارعين بالتعاون مع مؤسسة الإقراض الزراعي مع التركيز على جودة المنتج.