وطنا اليوم_ ‏يوم واحد مضت بنوك وشركات التعليقاتعلى مناجم الفوسفات الأردنية: أرباح قياسية، توسع عالمي، واستدامة مبتكرة مغلقة

الاقتصاد والناس

سامي ابو خرمة – لعبت شركة مناجم الفوسفات الأردنية على مدى العقود الماضية، دورًا محوريًا في صناعة الفوسفات ودعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب تعزيز مكانة الأردن في الأسواق العالمية.

وفي السنوات الأخيرة، حققت الشركة أداءً استثنائيًا على مختلف الأصعدة، بما في ذلك التوسع التشغيلي وتحقيق نتائج مالية مميزة وارتفاع قيمة أسهمها في بورصة عمّان.

أداء مالي قوي: أرباح قياسية ورؤية طموحة

في عام 2023، حققت شركة مناجم الفوسفات الأردنية أرباحًا قياسية، حيث سجلت أرباحًا إجمالية قبل الضريبة بلغت 614 مليون دينار أردني، مع أرباح صافية بعد الضريبة وصلت إلى 454.3 مليون دينار، وهو ما يعكس نجاح استراتيجيات الشركة في تحويل التحديات إلى فرص.

كما بلغ صافي المبيعات في عام 2023 نحو 1.736 مليار دولار أمريكي، مما يعكس قدرة الشركة على تحقيق نمو قوي رغم انخفاض أسعار المنتجات في الأسواق العالمية، وزيادة بعض تكاليف الإنتاج.

أما في النصف الأول من عام 2024، استمرت الشركة في الحفاظ على الأداء الإيجابي، محققة أرباحًا إجمالية قبل الضريبة بلغ 264 مليون دينار أردني، وأرباحًا صافية وصلت إلى 202 مليون دينار، مع تسجيل صافي مبيعات قدره 552 مليون دينار.

ارتفاع قيمة الأسهم وثقة المستثمرين

وفي 8 يناير 2025، بلغ حجم التداول على سهم شركة الفوسفات 145 ألف سهم، بقيمة إجمالية بلغت 2 مليون و236 ألف دينار، مما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في أداء الشركة.

وقد شكل هذا التداول أكثر من 37% من حجم التداول الكلي للبورصة في ذلك اليوم، مما يدل على الطلب المتزايد على السهم وزيادة الاهتمام من قبل المستثمرين.

مشاريع استراتيجية لتعزيز الإنتاجية

وتنفذ شركة مناجم الفوسفات الأردنية مجموعة من المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى زيادة إنتاجية الشركة وتعظيم قيمتها الاقتصادية. من أبرز هذه المشاريع:

مشاريع شراكة مع مستثمرين عالميين: تشمل إنشاء شركة لإنتاج حامض الفوسفوريك بالشراكة مع مستثمرين من تركيا والهند بتكلفة 400 مليون دولار، إضافة إلى مشروع لإنشاء شركة أسمدة متنوعة بالتعاون مع شركة البوتاس العربية بتكلفة 600 مليون دولار.

زيادة الطاقة الإنتاجية: يشمل التوسع في المجمع الصناعي في العقبة بزيادة 135 ألف طن من حامض الفسفوريك سنويًا بتكلفة 90 مليون دولار.

وتقدر المشاريع الجديدة مجتمعة بزيادة مبيعات الشركة بمقدار مليار و200 مليون دولار سنويًا.

الابتكار التقني والالتزام بالاستدامة

وتستثمر شركة مناجم الفوسفات في تقنيات حديثة لتحسين عملياتها وتقليل أثرها البيئي، مثل استخدام الطاقة الشمسية في منجم الشيدية لتقليل التكاليف والانبعاثات، بالإضافة إلى مشاريع معالجة مياه الفوسفات في الشيدية بتكلفة 30 مليون دولار.

الأثر الاجتماعي والبيئي

وتسعى الشركة إلى خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الوطني، وفي 2023، بلغت مساهمة الشركة المباشرة وغير المباشرة في دعم الإيرادات العامة نحو 520 مليون دينار، بما في ذلك ضريبة الدخل وعوائد التعدين، كما توفر مشاريع الشركة الجديدة ما يقارب 1000 فرصة عمل جديدة.

رأي الخبراء

يرى المحللون أن أداء شركة مناجم الفوسفات الأردنية يعكس نجاحًا استراتيجيًا على المستويين المالي والتشغيلي، وأن المشاريع التوسعية ستساهم بشكل كبير في تعزيز مكانتها التنافسية عالميًا.

رؤية مستقبلية واعدة

وتسعى شركة مناجم الفوسفات الأردنية لتحقيق نمو مستدام يعزز مكانتها كواحدة من أبرز الشركات في قطاع التعدين العالمي، من خلال الاستثمار في التقنيات الحديثة وتوسيع قاعدتها الإنتاجية.

ختامًا، تواصل شركة مناجم الفوسفات الأردنية مسيرتها نحو الريادة، محققة نجاحات متواصلة على مختلف الأصعدة، سواء على مستوى الأداء المالي أو الاستدامة البيئية والاجتماعية، مما يعكس استراتيجياتها الطموحة لتكون من الشركات الرائدة عالميًا في قطاع التعدين