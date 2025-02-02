ولي العهد السعودي يستقبل الشرع في الرياض

وطنا اليوم:استقبل سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع في الرياض في أولى زياراته الخارجية.

وصل الشرع ظهر الأحد إلى السعودية على رأس وفد سوري.

ووفق وسائل إعلام سعودية رسمية، سيبحث الشرع مع ولي العهد السعودي “القضايا السياسية والاقتصادية وتمهّد لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين”.